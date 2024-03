Tirage au sort quarts de finale de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, qui concerne le PSG, aura lieu ce vendredi 15 mars. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne le suivre.

Le PSG va savoir. Ce vendredi 15 mars, le club de la capitale va connaître son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec le tirage au sort prévu à Nyon à 12h et qui sera à suivre en direct sur Canal+

Après deux éliminations en huitièmes de finale, les Parisiens vont retrouver le Top 8 et espèrent même retrouver le dernier carré de la prestigieuse coupe d’Europe. Après un huitième de finale plutôt en leur faveur contre la Real Sociedad, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient retrouver un «gros» entre Manchester City et le Real Madrid. Dans les équipes coriaces, on peut citer le vainqueur d’Atlético Madrid-Inter Milan (ce mercredi soir), le Bayern Munich, Arsenal ou encore le Barça. A moins qu’ils n’héritent d’un adversaire peut-être un peu plus abordable comme le Borussia Dortmund.

A noter que les demi-finales seront également tirées ce vendredi. Les dates des quarts de finale sont fixées aux 9 et 10 avril pour les matchs aller, et aux 16 et 17 avril pour les matchs retour.

Programme TV

Tirage au sort quarts de finale

Ligue des champions

Vendredi 15 mars

12h sur Canal+