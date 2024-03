Kylian Mbappé : un joueur de Montpellier révèle le drôle de surnom de l’attaquant français

Arnaud Nordin, qui affronte le PSG et Kylian Mbappé, ce dimanche, avec Montpellier en Ligue 1, a révélé le drôle de surnom de l’attaquant français qu’il a côtoyé à Clairefontaine.

C’est l’histoire de retrouvailles. Le PSG affronte, ce dimanche, Montpellier en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Et cette rencontre sera l’occasion pour Kylian Mbappé et Arnaud Nordin de se retrouver face-à-face. Les deux joueurs se sont connus et côtoyés il y a une dizaine d’années à Clairefontaine (2011-2013). Au sein du centre de formation du football français, le Parisien et le Montpelliérain ont tissé des liens et chacun avait un petit surnom.

«Il est super drôle»

«À l’époque de l’INF, on avait tous un surnom. Moi c’était ‘noix de coco’ en raison de la forme de ma tête et Kylian ‘cacahuète’ pour les mêmes raisons», a confié Arnaud Nordin au Parisien. Et l’ancien stéphanois continue parfois d’appeler le capitaine de l’équipe de France par ce sobriquet. «Quand je le vois, il m’arrive encore de l’appeler comme ça ! On apprécie de se recroiser, de prendre des nouvelles des proches», a-t-il ajouté.

Arnaud Nordin a également évoqué la personnalité de l’attaquant tricolore, décrit comme hautain par certains. «Ceux qui connaissent Kylian savent qu’il n’est pas comme ça», a-t-il assuré. «En privé, il est super drôle», a-t-il même affirmé, considérant Kylian Mbappé comme quelqu’un de «très attachant» et comme «le meilleur joueur du monde actuellement».

Et à Montpellier, le numéro 7 parisien va poursuivre sa «tournée» d’adieu, alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain et qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants à l’issue de la saison. Reste à savoir s’il sera titularisé sur le front de l’attaque du PSG par Luis Enrique.