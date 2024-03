PSG : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il mis en demeure l’influenceur Mohamed Henni ?

L’influenceur et supporter de l’OM Mohamed Henni a été mis en demeure par la société qui gère les intérêts et les droits à l’image de Kylian Mbappé.

Une offensive de Kylian Mbappé. Ou plutôt de la société qui gère ses intérêts et ses droits à l’image. Via une lettre recommandée de son avocate, la société «KMA» a mis en demeure l’influenceur et supporter de l’OM Mohamed Henni pour utilisation du nom «Mbappé» pour la promotion d’un hamburger à la carte de son restaurant.

Kylian Mbappé attaque Mohamed Henni en justice ! #TPMP pic.twitter.com/A69w34kwdh — TPMP (@TPMP) March 12, 2024

Dans le descriptif, il est écrit que le sandwich est élaboré avec «un pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé». Une description qui n’a visiblement pas été du goût de Kylian Mbappé et ses conseils. «Monsieur Henni utilise le nom de Kylian Mbappé Lottin à des fins commerciales et promotionnelles, sans avoir obtenu au préalable son contentement explicite pour cette utilisation», est-il écrit dans la lettre datée du 29 février.

huit jours pour retirer toute mention

«Je tiens à vous informer que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique», peut-on également lire dans le document. Ce dernier précise également que Mohamed Henni avait huit jours pour retirer «toute mention, promotion ou toute offre de vente de produits quelconques reproduisant l’image, le nom ou l’un quelconque des attributs de la personnalité de Monsieur Kylian Mbappé Lottin».

Après avoir révélé le contenu du courrier, Mohamed Henni a fait part de son désarroi. «Mbappé m’attaque en justice, je suis anéanti. (…) Je ne pensais pas qu'un joueur à ce niveau avait le temps de penser à moi. (…) Je ne fais de mal à personne, je fais de l’humour»», a-t-il réagi sur les réseaux sociaux.

«Tu n’as pas honte, tu n’as que ça à faire ? M’attaquer en justice, porter plainte contre moi pour ça, pour trois fois rien ? Je tombe de très haut», a-t-il ajouté. Tout en affirmant qu’il est prêt à se défendre devant la justice.