Football : voici les nouveaux maillots au look vintage de l'équipe de France pour l'Euro 2024 (photos)

«Un écho à la grande histoire des Bleus». A moins de trois mois du début de l'Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), Nike a révélé, ce lundi, les maillots (domicile et extérieur) qui seront porté par Kylian Mbappé et ses coéquipiers pendant la compétition. Mais aussi par l'équipe de France féminine et Espoirs.

Un coq géant au niveau de la poitrine

La tunique domicile se distingue par sa couleur bleu électrique «qui transmet le dynamisme de la lumière et le mouvement», mais surtout par le coq géant présent au niveau de la poitrine et qui fait notamment référence au maillot porté par les Bleus lors du sacre de l'équipe de France, il y a 40 ans, à l'Euro 84 en France.

@Nike

Ce coq géant est également présent sur les shorts et le maillot extérieur de couleur blanche et doté des rayures emblématiques rouge et bleu, qui fait également écho au passé de l'équipe de France. A l'intérieur des maillots se trouve l'inscription : «Nos différences nous unissent». Cette mention «rappelle les valeurs d'inclusion des équipes de France et rend hommage à l'histoire d'un maillot qui a toujours su fédérer les Françaises et les Français à travers les générations».

@Nike

Ces tuniques sont également dotées de l'innovation technologique Dri-FIT ADV, qui est la nouvelle norme haute performance du vestiaire performance de Nike. Elle permet notamment d'optimiser la mobilité, la respirabilité et la ventilation des joueuses et des joueurs.

L'équipe de France portera ces nouveaux maillots au style vintage lors de ses deux matchs prochains matchs amicaux contre l'Allemagne, ce samedi, à Lyon (maillot domicile) et face au Chili, mardi prochain, à Marseille (maillot extérieur). Et ils seront disponible à la vente à partir de jeudi sur Nike.com.