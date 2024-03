PSG : voici à quoi devrait ressembler le maillot pour la saison prochaine (photos)

De nouvelles photos du maillot domicile du PSG pour la saison prochaine ont été publiées, ce lundi, par le site spécialisé Footy Headlines.

Il est toujours l’objet de nombreux débats. A un peu plus de deux mois de la fin de la saison, le maillot domicile du PSG, pour l’exercice 2024-2025, a déjà fuité. De nouvelles photos de la future tunique parisienne ont été publiées, ce lundi, sur les réseaux sociaux par le site spécialisé Footy Headlines. Et elle fait honneur au traditionnel maillot dessiné par Daniel Hechter, créateur de mode et ancien président du club de la capitale entre 1973 et 1978, si cher aux supporters.

PSG 2024-25 Home Kit pic.twitter.com/TVcKg0OAi0 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 24, 2024

Le retour de ce maillot historique avait d’ailleurs fait l’objet de discussions entre la direction parisienne et les fans. Et ces derniers ont été entendus. Selon les clichés, ce maillot devrait être bleu avec une large bande centrale rouge, entourée de deux liserés blancs. L'effet peinture pourrait néanmoins ne pas plaire à tout le monde. Le drapeau de la France devrait également être présent dans le dos au niveau de la nuque, alors que le logo du club se situera lui au niveau du cœur.

Le futur maillot du PSG, qui est toujours engagé en Coupe de France (demi-finale contre Rennes) et en Ligue des champions (quart de finale contre Barcelone), ne devrait pas être dévoilé officiellement avant le terme de cette saison, dont la 34e et dernière journée de Ligue 1 est programmée le 18 mai prochain.