Tennis : Carlos Alcaraz domine Daniil Medvedev et conserve son titre à Indian Wells

Son premier trophée en 2024. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells (Etats-Unis) en dominant dimanche en finale le Russe Daniil Medvedev (7-6, 6-1), comme en 2023.

Le Murcian de 20 ans n'avait pas très bien commencé cette finale face au Russe en commettant plusieurs fautes mais il s’est rapidement repris et a trouvé son rythme pour prendre le premier set. Le Russe a ensuite baissé la garde, subissant la puissance d'Alcaraz dans une deuxième manche à sens unique.

Thriving in Tennis Paradise @carlosalcaraz etches his name on another title at the @bnpparibasopen! pic.twitter.com/F0j2JLbecb

— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2024