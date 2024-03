Tennis : faut-il s’inquiéter pour Novak Djokovic, éliminé par le 123e joueur mondial à Indian Wells ?

Pour son 2e tournoi de l’année, Novak Djokovic a été éliminé au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells par le 123e joueur mondial Luca Nardi (4-6, 6-3, 3-6). Rien de rassurant à deux mois et demi de Roland-Garros.

Coup de tonnerre dans le désert californien. Pour son 2e tournoi de l’année, Novak Djokovic est tombé dès le 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Luca Nardi, seulement 123e joueur mondial et de 16 ans son cadet (4-6, 6-3, 3-6). Une performance de taille pour le lucky looser italien, éliminé en qualifications avant d’être repêché dans le tableau final, mais une élimination peu rassurante pour le Serbe, qui n’avait pas été battu par un adversaire aussi mal classé en Grand Chelem ou Masters 1000 depuis 2008.

Les prémices d'un déclin ?

Ce revers précoce à Indian Wells, où il n’était plus apparu depuis 2019, soulève de nombreuses interrogations à deux mois et demi de Roland-Garros. À 36 ans, le n°1 mondial connaît une première partie de saison loin de ses standards avec une élimination en demi-finale à l’Open d’Australie et ce couac sur le sol américain. Les prémices d’un déclin ? La question mérite d’être posée. D’autant que l’homme aux 24 titres en Grand Chelem n’a toujours pas remporté de titre cette année. Un fait assez rare pour être signalé.

«Je suis dans un cycle négatif depuis trois ou quatre tournois où je n’ai pas joué à mon meilleur niveau, a-t-il reconnu après sa défaite. Je joue moins de tournois, je suis plus sélectif, donc ce n’est pas du tout un bon feeling de perdre aussi tôt. Je n’ai pas encore gagné de titre cette année, je n’y suis pas habitué, mais c’est ainsi».

Novak Djokovic va tenter de se remettre la tête à l’endroit au Masters 1000 de Miami, qu’il a déjà remporté à six reprises. Mais la dernière fois c’était en 2016. Et une nouvelle contre-performance en Floride ne ferait qu’accroître les doutes à l’aube de la saison sur terre battue et pourrait marquer le début d’une nouvelle ère sur le circuit.