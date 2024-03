UFC Paris 3 : voici la date de la prochaine édition

La troisième édition de l’UFC Paris aura bien lieu en septembre prochain, selon des informations partagées, ce mercredi, par le média CultureMMA.

Ce n’est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances que ce soit la bonne date. Le media spécialisé CultureMMA a révélé, ce mercredi, sur X (ex-Twitter), que l’UFC Paris 3 aura lieu le samedi 28 septembre prochain.

BREAKING





Selon nos sources, l’#UFCParis 3 aura lieu le 28 Septembre 2024 à l’Accor Arena





Ciryl Gane devrait être le MAIN EVENT. pic.twitter.com/A27eBFhkOw — CULTURE MMA (@CultureMMA_) March 20, 2024

Alors que les deux premiers événements avaient eu lieu le tout premier samedi du mois de septembre (2022 et 2023), cette année, il n’est pas possible pour la prestigieuse organisation de MMA de venir s’installer début sepembre à l’Accor Arena de Paris à cause des Jeux paralympiques (mercredi 28 août-dimanche 8 septembre).

A priori, Ciryl Gane, qui n’a plus combattu depuis septembre dernier justement et une victoire contre Sergei Spivac, devrait être le main-event de cette soirée. À moins que l’UFC ne décide d’offrir la tête d’affiche à Benoît Saint-Denis qu’elle semble de plus en plus apprécier. Et ce, malgré sa récente défaite contre Dustin Poirier.

Comme lors des précédentes éditions, les Tricolores devraient être mis à l’honneur. Le public français, qui commence à se faire une très solide réputation par son ambiance, pourrait une nouvelle fois voir à l’œuvre Morgan Charrière ou encore William Gomis notamment. Ces deux derniers vont d’ailleurs combattre respectivement le 6 avril et le 4 mai. On pourrait également avoir des surprises avec des «one shots». Et pourquoi pas Baysangur «Baki» Chamsoudinov qui avait marqué les esprits au PFL contre Cédric Doumbè.