Euro 2024 : pourquoi l’équipe d’Angleterre va-t-elle diffuser ses odeurs dans son hôtel en Allemagne ?

Favorite de l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), l’équipe d’Angleterre va diffuser dans son hôtel des odeurs de son centre d’entraînement.

Elle veut mettre toutes les chances de son côté. Avec la France, l’équipe d’Angleterre sera l’une des grandes favorites de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). Et pour conquérir son tout premier trophée depuis 1966, la sélection dirigée par Gareth Southgate a pris une décision pour le moins surprenante. Le staff des Threes Lions va emporter et diffuser dans son hôtel trois parfums spéciaux reproduisant l’odeur du centre d’entraînement de St George’s Park, qui est le Clairefontaine anglais, selon le Daily Mail.

Trois parfums seront diffusés

Ces odeurs familières devront permettre aux joueurs anglais de se sentir comme chez eux pour pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes. Alors que l’équipe d’Angleterre prendra ses quartiers GolfResort Weimarer Land à Blankenhain, situé à 90 minutes à l’ouest de Leipzig, le premier parfum, «doté d’un arôme frais et réconfortant» et présentant «des notes de bergamote, de lys et de jasmin», sera diffusé dans les principales zones de l’établissement. Il donnera le sentiment d’«être dans un espace haut de gamme».

Le second parfum, plus «énergisant», sera lui diffusé dans les salles de sport et les zones de loisirs. Enfin, le dernier parfum, plus relaxant et favorisant le sommeil grâce à «ses notes de lavande», sera utilisé dans les chambres des joueurs. L’utilisation de ses odeurs repose sur une étude mettant en avant le lien entre le parfum et l’amélioration des performances sportives.

Mais ce n’est pas tout. La sélection anglaise apportera également son propre linge de lit haut de gamme et des photos des familles des joueurs seront exposées dans l’hôtel. Vraiment tout pour avoir l’impression d’être «à la maison». Mais tout cela suffira-t-il pour permettre à l’Angleterre de monter sur le toit de l’Europe pour la première fois de son histoire ? Réponse le 14 juillet prochain, date de la finale.