«On a le plus grand sélectionneur du football français» : le président de la FFF ferme la porte à une arrivée de Zinédine Zidane

Alors que Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026, le président de la FFF Philippe Diallo a fermé la porte à une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane en cas de contre-performance à l’Euro 2024.

Didier Deschamps peut dormir tranquille. A la tête de l’équipe de France depuis 2012 et sous contrat jusqu’en 2026, son poste de sélectionneur n’est aucunement remis en cause. Et même une contre-performance des Bleus à l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet) ne devrait pas amener Philippe Diallo à se poser des questions sur avenir. «Non, il n’y a pas de question», a confié, au Figaro, le président de la FFF, qui a fixé le dernier carré comme objectif.

LIBRE DEPUIS BIENTÔT TROIS ANS

«Je ne vais pas préjuger de telle ou telle situation. Aujourd’hui, l’idée est d’être mobilisé pour mettre l’équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils expriment pleinement leur talent. On fait partie des équipes favorites. Il ne faut mettre aucun grain de sable qui puisse enrayer cette machine-là, qui est une machine à gagner», a ajouté le successeur de Noël Le Graët.

Il a ainsi fermé la porte, pour le moment, à une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane, libre depuis bientôt trois ans et son départ du Real Madrid en mai 2021, sur le banc des Bleus. Même s’il lui voue une grande admiration. «Zinédine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026... Tout est dit», a-t-il déclaré.

L’ancien n°10 des Tricolores, qui n’a jamais caché son envie d’entraîner un jour l’équipe de France, va devoir se montrer encore un peu patient. A moins d’une très grosse défaillance des hommes de Didier Deschamps en Allemagne, qui pourrait amener Philippe Diallo à revoir sa position.