Football : combien gagne un arbitre de Ligue 1 ?

Le salaire des arbitres de Ligue 1 a été dévoilé ce jeudi 21 mars par le quotidien L'Equipe. Clément Turpin arrive en tête de classement.

Combien gagne un arbitre de Ligue 1 ? Alors que le quotidien sportif a dévoilé les principaux salaires des footballeurs, il s'est également concentré sur celui des arbitres.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la rémunération mensuelle d’un officiel est de deux parties : une part fixe (indemnités de préparation) qui s’élève à 7.239 euros brut mensuels et une part variable qui représente 3.375 euros par match, assortie d’une indemnité journalière de 200 euros sur trois jours (600 euros à chaque fois), en plus des frais de déplacement, d’hôtel et de repas.

Une valorisation Élite UEFA

Par conséquent, en moyenne, un arbitre de Ligue 1 touche la somme de 165.000 euros par an.

A noter que quatre arbitres touchent une indemnité mensuelle de valorisation Élite UEFA fixée à 2.000 euros : François Letexier, Benoît Bastien, Stéphanie Frappart et Clément Turpin.

Selon L’Equipe, c’est d’ailleurs Clément Turpin qui est l’arbitre français qui a été le mieux payé l’an dernier avec près de 260.000 euros.

En Ligue 2, la part fixe est de 2.106 euros brut mensuels et la part variable est fixée à 1.764 euros par match.