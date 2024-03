Ligue 1 : voici le top 30 des joueurs les mieux payés

Les joueurs du PSG dominent très largement le classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1, en occupant les dix premières places devant le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang.

Une domination sans partage. Sur comme en dehors du terrain. Si les joueurs du PSG occupent confortablement la tête de la Ligue 1, avec 12 points d’avance sur Brest, ils trônent également largement en tête du classement des joueurs les mieux du championnat, selon les estimations de L’Equipe. Les dix joueurs les mieux rémunérés évoluent tous sous le maillot du club de la capitale, avec évidemment Kylian Mbappé en tête. L’attaquant tricolore, en fin de contrat avec Paris en juin prochain, perçoit un salaire mensuel de 6 millions d’euros brut et devance de très loin ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Marquinhos (1,12 million d’euros).

UN duo derrière les Parisiens

Les premiers joueurs non-parisiens du classement sont le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang et le Monégasque Wissam Ben Yedder. L’attaquant gabonais, arrivé cet été à l’OM, et l’international tricolore pointent au 11e rang avec des émoluments de 650.000 euros brut par mois et devancent quatre joueurs de Paris (Presnel Kimpembe, Keylos Navas, Bradley Barcola, Layvin Kurzawa).

Le premier joueur lyonnais, ou plutôt les deux premiers joueurs lyonnais sont Alexandre Lacazette et Nemanja Matic, qui touchent chacun 500.000 euros brut mensuels. Ce duo lyonnais est suivi par un trio marseillais composé de Goeffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Joaquin Correa (450.000 euros).

Deux autres joueurs de l’OL ferment ce top 30 avec Saïd Benrahma, qui a rejoint Lyon cet hiver, et Anthony Lopes avec un salaire mensuel de 350.000 euros brut.

Le top 30 des joueurs de Ligue 1 les mieux payés

1. Kylian Mbappé (PSG) 6 millions d’euros

2. Ousmane Dembélé (PSG) 1,12 million d’euros

- Marquinhos (PSG) 1,12 million d’euros

4. Lucas Hernandez (PSG) 1,11 million d’euros

5. Milan Skriniar (PSG) 1,1 million d’euros

6. Gianluigi Donnarumma (PSG) 849.500 euros

7. Marco Asensio (PSG) 831.000 euros

8. Randal Kolo Muani (PSG) 750.000 euros

9. Achraf Hakimi (PSG) 738.600 euros

10. Nordi Mukiele (PSG) 700.000 euros

11. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) 650.000 euros

-. Wissam Ben Yedder (Monaco) 650.000 euros

13. Presnel Kimpembe (PSG) 640.000 euros

14. Keylor Navas (PSG) 572.000 euros

15. Bradley Barcola (PSG) 550.000 euros

16. Layvin Kurzawa (PSG) 500.000 euros

-. Alexandre Lacazette (Lyon) 500.000 euros

-. Nemanja Matic 500.000 euros

19. Goeffrey Kondogbia 450.000 euros

-. Jordan Veretout 450.000 euros

-. Joaquin Correa 450.000 euros

22. Gonçalo Ramos (PSG) 443.500 euros

23. Fabian Ruiz (PSG) 434.200 euros

24. Manuel Ugarte (PSG) 412.100 euros

25. Carlos Soler (PSG) 400.000 euros

-. Corentin Tolisso (Lyon) 400.000 euros

-. Dejan Lovren (Lyon) 400.000 euros

28. Ismaïla Sarr (OM) 390.000 euros

29. Saïd Benrahma (Lyon) 350.000 euros

-. Anthony Lopes (Lyon) 350.000 euros