Edouard Bernadou : «Au poker comme en sports de combat, si tu te livres, tu peux tout perdre rapidement»

Multiple champion du monde de kickboxing, Edouard Bernadou est également un grand passionné de poker. Présent à Paris pour la grande finale du Winamax Poker Tour 2024, il s’est confié à CNEWS sur le parallèle entre les deux disciplines qu’il pratique.

Depuis quand pratiquez-vous le kickboxing ?

J’ai commencé avec mon sac de frappe à l'adolescence, j'avais 15 ans par envie de me défouler. J’ai décidé d’aller dans un club deux ans plus tard, donc vers 17 ans. Ça fait maintenant 18, 19 ans que je que je fais de la compétition, du combat multi-boxe (kickboxing, full contact) et que je m'épanouis dans ce milieu.

Pourquoi avoir choisi cette discipline ?

Honnêtement, j'ai découvert dans le kickboxing une véritable passion. Comme je suis également coach, c’est vraiment devenu toute ma vie. On se découvre dans l'intensité de ces disciplines de sport de combat, parce qu'il y a un effort qui est intense directement. J'ai découvert un sport collectif avec la boxe, parce qu'on est obligé d’être avec les autres pour progresser. Il y a des valeurs assez essentielles dans la découverte de soi.

Avez-vous des combats prochainement ?

Je n’ai pas de date prévue, mais c'est vrai que j'ai quelques propositions sur lesquelles je suis en cours de réflexion. Je reste sur deux combats et un combat MMA. J'ai fait mes débuts en MMA en février au Dynamite MMA (victoire par KO au 2e round). C'est mon club à Montpellier.

Peut-on vous voir au Glory à Paris fin avril ?

Le Glory, ça a failli se faire il y a quelques temps. Je ne suis pas vraiment en quête. C’est plutôt au feeling. Évidemment, toutes ces grandes organisations m'intéressent toujours, comme le One. On verra bien… On croise les doigts.

Comment avez-vous découvert le poker ?

Le poker, c’était un peu à l'époque où ça arrivait sur Internet. De mémoire, en 2006. J’ai dû faire une ou deux room et Winamax m'a vraiment attiré par rapport à l'état d'esprit qu'il y avait. J'ai eu le plaisir de faire des petits tournois où tu ne joues rien. Mais tu prends plaisir à découvrir les cartes, découvrir le jeu, la psychologie qu'il y a derrière. Et je suis quelqu'un qui aime un peu les jeux d'argent et l’enjeu. L'enjeu élève finalement le niveau, la réflexion et l'intérêt. C’est ce que j’ai apprécié. Ça m’a permis de développer des facultés quelque part et un jeu correct.

Est-ce qu’il y a des similitudes entre le poker et les sports de combat ?

Beaucoup ! Il y a une chose qui est similaire, si tu te livres en donnant trop, tu peux perdre très rapidement. Au poker, ça peut durer longtemps, mais il suffit d’une faute d’inattention et, d’un coup, ça s’arrête. En boxe (kickboxing), c’est pareil. Le match de football peut aller à son terme. Mais en boxe et au poker, ça peut s’arrêter d’un coup. Il y a aussi quelque chose de semblable entre le poker et les sports de combat, c’est que tu peux lire chez l’autre. Tu cherches du regard ton adversaire. On peut voir si quelqu’un est en confiance ou pas du tout avec le regard.

On pourrait proposer le 'PokerBoxing', ça me tenterait bien !

Est-ce que vous avez des moments préférés pour jouer au poker ?

C’est vrai que les plus jolis tournois sont le soir. Moi je suis beaucoup un joueur de tournoi. J’aime beaucoup la structure des tournois, je vois plus le jeu, la stratégie. Et quand tu as fini ta journée de travail, c’est bien de prendre du temps pour toi de manière récréative avec un tournoi en soirée.

Vous préférez jouer en ligne ou plutôt en live ?

Je préfère en ligne parce que j'ai commencé avec ça pendant longtemps. On peut se mettre sur plusieurs tables. Et derrière ton écran, on ne peut pas te lire. Mais j’aime beaucoup les tournois Winamax et m’y rendre.

Est-ce que vous jouez avant ou après vos combats ?

Mon rituel, c'est plutôt une séance de cinéma deux jours avant ou un jour avant un combat. Mais effectivement, je vais plutôt jouer après parce qu’au niveau de mon hygiène de vie, je vais me coucher tard et ça va un petit peu perturber ma préparation. Et pour peu que le résultat de ma soirée de poker influence mon état d'esprit… Je préfère être focus sur le combat avant.

A quand un «Poker-Boxing», comme le chessboxing qui mêle boxe et échecs ?

Ce serait pas mal du tout, je signe de suite. On va proposer à Winamax. En tout cas, le chessboxing, ça me plairait, j’aime beaucoup les échecs. Ce sont des choses qui me challengent, qui peuvent m'intéresser. Je trouverais ça plaisant en plus. Le fait de devoir reprendre ses esprits pour une grosse concentration après avoir pris des «cartouches», c’est pas mal. A la fin, je pense que tu deviens pote avec le mec en face.