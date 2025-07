Basket : une légende de la NBA arrêtée pour avoir hébergé des parties de poker illégales

Une ancienne gloire de la NBA a été arrêtée ce mercredi, pour avoir organisé des soirées de poker illégales, a révélé la justice américaine.

L'ancien basketteur de NBA Gilbert Arenas, passé notamment par les Washington Wizards et le Magic d’Orlando a été arrêté mercredi avec cinq autres personnes pour avoir hébergé des parties de poker illégales, a déclaré la justice américaine. Âgé de 43 ans, il louait une résidence de luxe qu'il possédait à Encino, un quartier de Los Angeles où il aurait organisé de tels jeux clandestins entre septembre 2021 et juillet 2022, selon l'acte d'accusation rendu public.

Parmi les autres personnes interpellées figure un Israélien, Yevgeni Gershman, considéré comme un membre connu des milieux criminels. Gilbert Arenas, qui a joué en NBA jusqu'en 2012 avant de faire une saison en Chine avec les Shanghai Sharks, est visé par trois chefs d'accusation, dont celui d'organisation d'activités illégales de jeux, pour chacun desquels il encourt cinq ans de prison.

BREAKING: Gilbert Arenas and five other defendants – including a suspected high-level member of an Israeli transnational organized crime group – were arrested today on a federal indictment alleging they operated an illegal gambling business in which high-stakes poker games were… pic.twitter.com/i9KxTwn2Xb

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 30, 2025