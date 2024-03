Équipe de France : Nike, Adidas, Puma… qui sera le futur équipementier des Bleus ?

Sous contrat avec Nike depuis 2011, la FFF a lancé un appel d’offres pour trouver le futur équipementier des équipes de France pour la période de 2026 à 2034.

adidas de retour ?

Cette initiative de la FFF a pour objectif de «mettre en concurrence les sociétés professionnelles des équipements sportifs liés à la pratique du football afin de sélectionner l’équipementier sportif qui, pendant les saisons sportives 2026-2027 à 2033-2034, bénéficiera du statut d’équipementier officiel de la FFF», a annoncé cette dernière dans un communiqué.

Dans une concurrence toujours très féroce, les dirigeants français espèrent aussi faire monter les enchères et obtenir le meilleur contrat possible pour renflouer ses caisses. A l’image de l’Allemagne, qui va mettre un terme à son partenariat historique long de 70 ans avec Adidas pour s’engager avec Nike, à partir de 2027, avec un contrat estimé à 100 millions d’euros par saison, selon les médias allemands. Cette somme correspond au double de celle perçue par la FFF (50,5 millions d’euros par an).

Et alors que Nike semblait le grand favori pour continuer d’équiper les Bleus, cet accord pourrait faire les affaires de la Fédération française de football. Après avoir perdu l’équipe d’Allemagne, Adidas pourrait être tenté de tout miser sur l’équipe de France, qui fait partie des nations les plus attrayantes au niveau international, et il y a fort à parier que la marque aux trois bandes devrait se manifester pour revenir sur le maillot des Bleus, dont elle a été l’équipementier pendant près de 40 ans entre 1972 et 2010.

Mais Nike et Adidas ne devraient pas être les seuls à montrer leur intérêt pour les Bleus. Puma, qui est de plus en plus impliqué dans le football avec notamment l’équipe du Portugal après l’Euro 2024, pourrait également tenter sa chance pour rafler la mise. Mais il faudra se montrer convaincant. Les équipementiers et les autres intéressés par les équipes de France ont jusqu’au 15 avril prochain pour déposer leur dossier.