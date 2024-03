MotoGP : le terrible accrochage entre Marc Marquez et Francesco Bagnaia au Grand Prix du Portugal (vidéo)

Lors du Grand Prix du Portugal, ce dimanche, remporté par Jorge Martin, le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia a lourdement chuté à trois tours de la fin. Il est tombé après un accrochage avec Marc Marquez.

Une fin de course très mouvementée. Le Grand Prix MotoGP du Portugal a été remporté, ce dimanche, par Jorge Martin, devant Enea Bastianini et Pedro Acosta. Une course folle au cours de laquelle Maverick Vinales, en 3e position jusqu’au dernier tour, a chuté à queques encablures de l’arrivée.

Peu de temps avant, c’est Fransesco Bagnaia, le double champion du monde en titre, qui s'est retrouvé à terre après un accrochage avec Marc Marquez.

Marc Marquez et Pecco Bagnaia s'accrochent à 3 tours de la fin ! #PortuguseGP | #MotoGP pic.twitter.com/eRgo5Y8F5I — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) March 24, 2024

Cet accrochage est intervenu à seulement trois tours de la fin, alors que l’Italien était en cinquième position, juste devant l’Espagnol. Les deux pilotes étaient à la lutte et se sont accrochés dans un virage. Même si l'accident est sans gravité, les deux hommes ont atteri dans les graviers.

Marc Marquez a pu repartir et finir la course à la 16e position, tandis que Francesco Bagnaia a été contraint à l'abandon.