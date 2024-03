Affaire Daniel Alves : le Brésilien a payé sa caution et quitté sa prison (vidéo)

Condamné à quatre ans et demi de prison pour viol, Daniel Alves a payé, ce lundi, sa caution d’un million d’euros pour obtenir sa remise en liberté conditionnelle, dans l’attente que son appel soit examiné par la justice espagnole, avant de quitter sa prison quelques heures plus tard.

Il va temporairement retrouver sa liberté. Condamné à quatre ans et demi de prison le 22 février dernier, pour le viol d’une jeune femme, Daniel Alves a réglé, ce lundi, la caution d’un million d’euros réclamé pour la justice espagnole, lui permettant d’obtenir sa remise en liberté conditionnelle dans l’attente que son appel soit examiné. «Nous vous informons que le dépôt de la caution de Daniel Alves a été enregistré dans les comptes de la 21e section du Tribunal de Barcelone», a indiqué ce dernier dans un communiqué.

Ses deux passeports confisqués

Quelques heures plus tard, aux alentours de 16h30, il a quitté la prison de Brians 2, située dans la banlieue de Barcelone et où il était incarcéré depuis janvier 2023, en compagnie de son avocate Inés Guardiola. Le visage fermé, il n'a pas prononcé le moindre mot, ni jeté un regard aux nombreux journalistes présents avant de monter dans une voiture et de quitter les lieux.

Mais pour éviter tout risque de fuite, notamment au Brésil, la justice espagnole lui a confisqué ses passeports espagnol et brésilien et l’ancien joueur du FC Barcelone aura l’obligation de se présenter tous les vendredis au tribunal de Barcelone.

ÚLTIMA HORA | Dani Alves sale de la cárcel: así ha abandonado las instalaciones de Brians 2 después de 14 meses en prisiónhttps://t.co/ijtjNPIrXG pic.twitter.com/cttA12T5H6 — Cadena SER (@La_SER) March 25, 2024

Il devra également répondre «à toutes les convocations» judiciaires d’ici à son nouveau procès, dont la date n’est pas encore connue. Il lui sera aussi interdit d’approcher à moins d’un kilomètre du domicile ou du lieu de travail de la victime et de tenter d’entrer en contact avec elle.

Concernant le paiement de la caution, si Neymar et ses proches avaient aidé financièrement Daniel Alves, lui versant 150.000 euros, ils ont nié avoir participé à financer sa libération conditionnelle. «On spécule et on essaie d’associer mon nom et celui de mon fils à une affaire qui ne dépend plus de nous aujourd’hui. J’espère que Daniel trouvera avec sa propre famille toutes les réponses qu’il cherche. Pour nous, pour ma famille, l’affaire est terminée. Point final», avait publié le père de Neymar sur les réseaux sociaux.

Au cours de son procès en première instance, Daniel Alves avait clamé son innocence et nié le viol, dans les toilettes d’une boîte de nuit de Barcelone fin décembre 2022, assurant que la relation sexuelle était consentie. Mais ses nombreux changements de version ont fragilisé sa défense et le tribunal a indiqué avoir suffisamment d’éléments de preuve permettant «de considérer le viol comme prouvé» avant de prononcer une peine de quatre ans et demi de prison, assortie d’une liberté conditionnelle de cinq ans après sa sortie.

Daniel Alves et ses avocats avaient fait appel de cette décision. Tout comme le parquet, qui avait requis neuf ans d’emprisonnement à son encontre, afin que la peine soit alourdie.