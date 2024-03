«Que Dieu ait pitié de vous» : le frère de Daniel Alves dément le suicide de l’ancien footballeur en prison

Le frère de Daniel Alves a démenti le suicide en prison de l’ancien footballeur, condamné à quatre ans et demi d’emprisonnement pour le viol d’une jeune femme en boîte de nuit en décembre 2022.

Il a rapidement pris la parole pour éteindre la rumeur, qui s’était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée dans la nuit de samedi à dimanche, le frère de Daniel Alves a démenti le suicide de l’ancien footballeur dans sa cellule de prison, située dans la banlieue de Barcelone.

«Vous voulez voir mon frère mort»

«Il a déjà été condamné. Cela ne suffit-il pas ? Il est en prison. Maintenant, la folie, c’est que vous voulez sa mort. Vous voulez voir mon frère mort. Quelle cruauté ! Mon père a plus de 70 ans. Ma mère a plus de 60 ans. Vous n’avez pas de famille, n’est-ce pas ? Ces pages ne cessent de répandre ces choses. Que Dieu ait pitié de vous», a déclaré Ney Alves sur son compte Instagram.

L’attaché de presse de l’ancien international brésilien a également contacté la radio Itatiaia à Belo Horizonte pour nier les faits concernant Dani Alves. Ce dernier a été condamné, le 22 février dernier, à une peine de quatre ans et demi de prison, assortie d’une liberté conditionnelle de cinq ans après sa sortie, pour le viol d’une jeune femme de 22 ans dans les toilettes d’une boîte de nuit fin décembre 2022. Il devra également verser 150.000 euros de dommages et intérêts à la victime et a aussi l’interdiction d’entrer en contact avec elle pendant neuf ans et demi.

«La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé», avait indiqué le tribunal dans sa décision. Si Daniel Alves a clamé son innocence depuis le début de l’affaire, ses nombreux changements de version ont fragilisé sa défense. Lui et ses avocats ont l’intention de faire appel de cette décision. Tout comme le parquet qui avait requis neuf ans d’emprisonnement à son encontre.