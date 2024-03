«Chaque plainte de ma part me rend très triste» : Vinicius Jr fond en larmes en évoquant le racisme (vidéo)

Le joueur star du Real Madrid, Vinicius Jr, a fondu en larmes ce lundi en pleine conférence de presse. Il répondait à des questions sur le racisme qu’il subit en Espagne lorsqu’il a versé quelques larmes.

Une image touchante. Vinicius Junior, star du Real Madrid et de la sélection brésilienne, a fondu en larmes lors d’une conférence de presse à laquelle il participait ce lundi. Interrogé sur le racisme dont il est régulièrement victime en Espagne, le joueur brésilien a été gagné par l’émition.

«C’est quelque chose d’assez triste, c’est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chaque plainte de ma part me rend très triste», a confié le jeune joueur, dans des propos rapportés par Marca.

«Mais comme tous les “noirs” qui sont dans le monde... C’est quelque chose de triste. [...] Je lutte pour que dans un avenir proche, ça n’arrive plus à personne», a-t-il continué.

Vinicius rompe a llorar en Valdebebas al hablar sobre el racismo.





“Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran”.@elmundoes pic.twitter.com/wLbDkKLSLV — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) March 25, 2024

Par ailleurs, l’attaquant bréisilien a confié être de plus en plus «triste» à cause du racisme dont il est victime, lui sapant même parfois l'envie de jouer.

«L’absence de punition est ce qui me frustre le plus, que toutes ces personnes continuent puis s’en aillent sans qu’il ne se passe rien ensuite», a continué Vinicius Jr, en pleurant. «Jouer au football est très important, mais lutter contre le racisme l’est encore plus», a-t-il ajouté.

«Je suis désolé, je veux juste jouer au football, tout faire pour mon club et ma famille, et que plus aucune personne noire ne souffre», a conclu l’attaquant brésilien, la voix pleine d’émition.