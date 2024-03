Ligue 1 : l’arbitre du «Classique» réussit bien au PSG, beaucoup moins à l’OM

Benoît Bastien a été désigné pour arbitrer le «Classique» entre l’OM et le PSG, programmé dimanche prochain, au stade Vélodrome en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Un véritable habitué. A moins d’une semaine du choc entre l’OM et le PSG, programmé dimanche prochain en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Benoît Bastien a été désigné par la Ligue de football professionnel (LFP) pour diriger la rencontre sur la pelouse du stade Vélodrome.

Alors qu’il sera assisté d’Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, en tant qu’arbitres de touche, et de Jérémie Pignard ainsi que Hamid Guenaoui à la VAR, l’arbitre français sera au sifflet de son 7e «Classique».

Et le natif d’Epinal (Vosges) réussit bien au club de la capitale. Très bien même. Les Parisiens ne se sont en effet jamais inclinés avec six victoires pour un match nul lors de la dernière fois qu’il a arbitré les deux équipes en octobre 2021. C’était déjà au Vélodrome et les deux rivaux s’étaient quittés sur un score de parité au terme d’un match marqué par l’expulsion d’Achraf Hakimi (0-0).

Cette saison, les coéquipiers de Marquinhos ont remporté leurs deux rencontres dirigées par Benoît Bastien. La première à Rennes (1-2), puis contre Monaco au Parc des Princes (5-2). En revanche, les Marseillais ont enregistré trois défaites lorsqu’il était au sifflet avec des revers à Monaco (3-2), Lens (1-0) et Lyon (1-0). D’une façon plus générale, le PSG a un bilan largement positif avec Benoît Bastien (35 victoires, 6 nuls et 6 défaites), contrairement à l’OM (7 victoires, 10 nuls et 18 défaites).