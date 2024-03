PSG : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani... qui sont les joueurs les mieux payés ?

Alors qu’il quittera le club de la capitale en juin prochain, à la fin de son contrat, Kylian Mbappé est de très loin le joueur le mieux pays du PSG.

Si, en Ligue 1, il y a le PSG et les autres, à Paris, il y a Kylian Mbappé et les autres. L’attaquant est évidemment le joueur le mieux payé du club de la capitale, pour quelques semaines encore puisque qu’il quittera le PSG en juin prochain à la fin de son contrat. Le capitaine de l’équipe de France, qui avait prolongé en mai 2022, perçoit un salaire mensuel de 6 millions d’euros brut, selon les estimations de L’Equipe, et devance de très très loin le reste de ses coéquipiers.

Le même salaire pour OUsmane Dembélé et Marquinhos

Les émoluments du champion du monde 2018 sont plus de cinq fois supérieurs au salaire d’Ousmane Dembélé, arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, et du capitaine Marquinhos. Le n°10 parisien et le défenseur brésilien touchent chacun 1,12 million d’euros brut par mois.

Lui aussi recruté l’été dernier, Lucas Hernandez arrive juste derrière. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich perçoit 1,11 million d’euros brut tous les mois. Milan Skriniar, qui est également une recrue du dernier mercato d’été, complète le top 5 des joueurs les mieux payés à Paris avec un salaire mensuel brut de 1,1 million d’euros.

Derrière eux, le gardien italien Gianluigi Dannarumma pointe en 6e position avec un salaire de 849.500 euros brut par mois, devant Marco Asensio (831.000 euros), Randal Kolo Muani (750.000 euros), Achraf Hakimi (738.600 euros) et Nordi Mukiele (700.000 euros).

De son côté, Luis Enrique est également bien loti. Nommé à la place de Christophe Galtier, l’entraîneur espagnol arrive en réalité derrière Milan Skriniar avec un salaire estimé à 923.500 euros brut par mois, qui fait évidemment de lui le coach le mieux payé de Ligue 1.

Le top 10 des joueurs du PSG les mieux payés

1. Kylian Mbappé 6 millions d’euros



2. Ousmane Dembélé 1,12 million d’euros



- Marquinhos 1,12 million d’euros



4. Lucas Hernandez 1,11 million d’euros



5. Milan Skriniar 1,1 million d’euros



6. Gianluigi Donnarumma 849.500 euros



7. Marco Asensio 831.000 euros



8. Randal Kolo Muani 750.000 euros



9. Achraf Hakimi 738.600 euros



10. Nordi Mukiele 700.000 euros