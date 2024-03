Football : Angel Di Maria et sa famille menacés de mort par des «narcoterroristes»

Angel Di Maria, ancien joueur du PSG et international argentin, a reçu des menaces de mort de la part de «narcoterroristes». Ces menaces font suite aux déclarations du joueur argentin expliquant sa volonté de revenir jouer à Rosario.

Angel Di Maria pris pour cible par des «narcoterroristes» en Argentine. Un message très inquiétant et menaçant a été lancé depuis une voiture dans la cour de la résidence du joueur où il vit lorsqu'il est en Argentine, près de Rosario, a rapporté le média argentin Infobae.

L’ancien milieu offensif du PSG n’est pas le bienvenu à Rosario, a prévenu le message : «Dis à ton fils Angel de ne plus revenir à Rosario, sinon nous le ruinerons en tuant un membre de sa famille. Même Pullaro (le gouverneur de la province de Rosario, NDLR) ne vous sauvera pas. Nous ne jetons pas des morceaux de papier. On jette du plomb et des morts».

Cela fait suite aux dernières déclarations d’Angel Di Maria, expliquant qu’il souhaitait finir sa carrière là où il a fait ses premiers pas en tant que joueur professionnel, à Rosario, en 2005.

Une attaque contre «la réussite sportive des clubs»

Selon Infobae, ce message menaçant est attribué à un groupe dangereux de «narcoterroristes». Par ailleurs, les personnes à bord du véhicule auraient tiré des coups de feu à quatre reprises, même si les enquêteurs ont dit ne pas avoir trouvé de douille sur les lieux.

Rosario Central, le club de football de la ville, a publié un communiqué à la suite de ces menaces. «Nous nous sentons lésés, endommagés et touchés car ce type d’action violente attaque directement l’économie et la réussite sportive des clubs. Ce n’est pas acceptable qu’ils puissent intimider les footballeurs ou s’en prendre à eux et leur famille, qui sont les principaux protagonistes des évènements sportifs. La violence contre un quelconque acteur de la famille du football ne peut pas être autorisée».

Pour l’instant, Angel Di Maria est toujours engagé avec le Benfica jusqu’à l’été prochain, avec une année supplémentaire en option.