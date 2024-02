JO 2024 : Lionel Messi et Angel Di Maria avec l’équipe d’Argentine à Paris ?

Alors que l’équipe d’Argentine s’est qualifiée, dimanche soir, pour les JO 2024, après sa victoire contre le Brésil (1-0), Lionel Messi et Angel Di Maria pourraient participer au tournoi dans la capitale.

Lionel Messi et Angel Di Maria bientôt de retour à Paris ? Les deux anciens joueurs du PSG pourraient revenir cet été dans la capitale française, non pas pour retrouver leur ancien club mais participer au tournoi de football des JO 2024 (26 juillet-11 août). L’équipe d’Argentine a décroché son billet, dimanche soir, à Caracas (Venezuela), grâce à sa victoire contre le Brésil, double tenant du titre, lors du tournoi préolympique (1-0).

«J'ai l'obligation de les inviter»

Et Javier Mascherano, entraîneur de l’Albiceleste U23, n’a pas écarté l’idée de faire appel à Lionel Messi et Angel Di Maria, alors que chaque équipe qualifiée peut retenir trois joueurs de plus de 23 ans. «Tout le monde connaît ma relation avec Leo, l’amitié qui m’unit avec lui. Un joueur comme lui a les portes ouvertes pour nous rejoindre, ensuite cela dépendra de lui et de ses engagements», a confié Javier Mascherano au sujet de l’octuple Ballon d’or.

Et il aimerait également convaincre Angel Di Maria, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après la prochaine Copa America (20 juin-16 juillet). «Ils ont le droit de décider ce qu’ils veulent, mais il est évident que nous essaierons de les inviter et nous verrons bien. J’ai l’obligation de les inviter», a ajouté l’ancien joueur de Barcelone.

Pour les deux champions du monde 2022, la porte ne serait pas totalement fermée. Ce serait une manière de réécrire l’histoire pour Javier Mascherano, Lionel Messi et Angel Di Maria qui étaient présents lors du dernier titre olympique de l’Argentine décrochée à Pékin en 2008. Angel Di Maria avait d’ailleurs inscrit l’unique but de la finale face au Nigeria. L’histoire va-t-elle se répéter ?