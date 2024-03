«Merci les gars !» : la fierté de Volodymyr Zelensky après la qualification de l'Ukraine pour l’Euro 2024

A l’issue de la qualification de l’Ukraine pour l’Euro 2024, mardi soir, contre l’Islande (2-1), le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message de félicitations aux joueurs.

Une victoire et une qualification symbolique. Plus de deux ans après l’invasion du pays par la Russie, l’Ukraine a décroché, mardi soir, son billet pour l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet) grâce à sa victoire arrachée dans les dernières minutes contre l’Islande (2-1). Menés au bout de 30 minutes de jeu, les Ukrainiens ont renversé leurs adversaires avec deux buts inscrits en seconde période (54e, 84e).

Ce succès et cette qualification ont évidemment fait la fierté de Volodymyr Zelensky qui a salué la performance de hommes de Sergueï Rebrov dans un message, mélangeant félicitations et politique. «Merci les gars ! Merci à la sélection ! Pour les grandes émotions offertes au pays tout entier. Pour cette victoire importante et pour cette qualification pour l’Euro. Pour avoir démontré une fois de plus que chaque fois que les Ukrainiens font face à des difficultés, mais ne renoncent pas et continuent la lutte, les Ukrainiens gagnent», a posté le président ukrainien sur son compte X.

Thank you, guys!



Thank you, team!



For significant emotions for the entire country.



For the important victory and making it to EURO.



For proving once again: whenever Ukrainians face difficulties but do not give up and continue to fight, Ukrainians certainly win.



In times, when… pic.twitter.com/THdnOw8k0B

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2024