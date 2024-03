«Ça me tient à cœur» : L’athlète Mélina Robert-Michon candidate pour être porte-drapeau aux JO 2024

Mercredi soir, aux ateliers Louis Vuitton, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique du lancer de disque, a officialisé sa candidature pour être porte-drapeau de la France lors des JO de Paris 2024. En juillet, elle participera à ses septièmes Jeux.

Elle respecte tous les critères. Mercredi, la marque Louis Vuitton, propriété de LVMH, partenaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, a présenté mercredi ses malles dédiées aux médailles et à la torche.

Et, lors de ce rendez-vous dans les ateliers Louis Vuitton, à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, la vice-championne olympique du lancer de disque en 2016, Mélina Robert-Michon, a officiellement présenté sa candidature pour porter le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, le 26 juillet prochain.

La France cherche ses porte-drapeaux pour @Paris2024. Nous avons ce qu'il faut en Isère. Deux champions qui le méritent, @melrobertmichon et @David_Smetanine !





Des athlètes multimédaillés, courageux et humbles qui inspirent de nombreux jeunes bien au-delà de leur discipline. pic.twitter.com/0AHVIsaJTZ — Jean-Pierre BARBIER (@JPBARBIERISERE) March 27, 2024

Robert-Michon au 7e ciel à Paris ?

Mi-mars, le Comité olympique français a révélé les critères retenus pour prétendre à être le ou la porte-drapeau de la France. Pour cela, il faut respecter trois conditions bien définies. Dans un premier temps, le sportif devra avoir déjà disputé les Jeux olympiques par le passé. Par la suite, il ne devra pas avoir été désigné porte-drapeau lors des JO précédents. Puis, les prétendants devront présenter un casier judiciaire vierge.

Trois critères que remplit parfaitement Mélina Robert-Michon. Elle qui n’a jamais eu l’honneur d’être porte-drapeau peut compter sur sa grande expérience olympique. Après Sydney, Athènes, Pékin, Londres, Rio et Tokyo, la Française va connaître, à domicile, sa septième édition des Jeux olympiques. «Forcément ça me branche, c’est quelque chose qui me tient à cœur. Les JO représentent énormément de choses pour moi, ça a guidé plus de vingt ans de ma vie», a reconnu la vice-championne olympique.

Les athlètes votent eux-mêmes

Concrètement, les athlètes français vont avoir eux-mêmes la responsabilité de désigner leur représentant. Un critère qui ne déplaît pas à la médaillée d’argent à Rio en 2016.

«Ils doivent me choisir si mon parcours les inspire, si ma personnalité leur plaît. Je suis comme je suis. Chacun a une définition un peu propre du rôle de porte-drapeau. Ça doit correspondre à leur idée. Je serais très fière de les représenter et de les emmener tous avec moi sur ces JO pour que ce soit une belle réussite», a-t-elle souligné.

Il faudra donc attendre le 17 avril prochain, à J-100 du lancement des Jeux olympiques, pour connaître la date officielle de dévoilement des quatre porte-drapeaux. Par la suite, le CNOSF et le CPSF présenteront mi-juillet le nom des quatre athlètes sélectionnés. Le sprint final vers Paris 2024 est donc lancé.