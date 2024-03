«Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis» : le sélectionneur des Bleues Hervé Renard sème le doute sur son avenir

Sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard devrait quitter son poste après les JO 2024 dans l’espoir de disputer la Coupe du monde 2026 avec une sélection masculine. Même s’il ne s’interdit pas de poursuivre l’aventure avec les Bleues.

Nommé le 30 mars 2023, Hervé Renard va fêter sa première année à la tête des Bleues. Mais le sélectionneur de l’équipe de France féminine n’a pas l’intention de poursuivre l’aventure au-delà des JO 2024 et devrait quitter son poste au mois d’août, comme l’a annoncé, la semaine dernière, le président de la FFF Philippe Diallo.

Alors qu’il retrouvera ses joueuses lundi pour préparer les deux matchs de qualifications à l’Euro 2025 contre l’Irlande et la Suède, l’entraîneur de 55 ans ambitionne de participer à la Coupe du monde 2026 avec une sélection masculine.

«Je vis pratiquement au jour le jour»

«Si je devais être réducteur et très bref, j’ai dans un coin de ma tête la Coupe du monde 2026 dans le foot masculin, j'espère que ce sera ma troisième Coupe du monde en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent, ou pas, à la tête d’une équipe masculine. Ce sont mes motivations personnelles», a-t-il confié, ce jeudi, en marge de l’annonce de sa liste. Hervé Renard a en effet déjà participé à deux Coupes du monde masculine avec le Maroc en Russie en 2018 et l’Arabie saoudite au Qatar en 2022, battant notamment l’Argentine lors de la phase de poules.

Mais son avenir est loin d’être figé et il laisse même la porte ouverte à une éventuelle prolongation avec l’équipe de France féminine. «Il n’y a que les idiots et les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Dans la vie, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. (…) Je ne peux pas être affirmatif à 100% parce que je vis comme ça, pratiquement au jour le jour», a-t-il confié.

Et s’il est sûr d’une chose, c’est de sa motivation qu’il a qualifiée d’«intacte» avec la volonté «de glaner une médaille pour la France». Et pour y parvenir, Hervé Renard et les Bleues devront d'abord sortir du groupe A, où les Tricolores affronteront la Colombie, le 25 juillet à Lyon, avant de défier le Canada, le 28 juillet à Saint-Etienne, puis la Nouvelle-Zélande, le 31 juillet à nouveau à Lyon.