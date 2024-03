Euro 2024 : les sélectionneurs feront-ils des listes de 23 ou 26 joueurs ?

Plusieurs sélectionneurs ont demandé à l’UEFA de pouvoir faire des listes de 26 joueurs au lieu de 23 pour l’Euro 2024, qui sera organisé cet été en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Et si finalement 26 Bleus participaient à l’Euro 2024 en Allemagne ? Didier Deschamps doit annoncer le 16 mai prochain sa liste des joueurs retenus pour la compétition organisée outre-Rhin (14 juin-14 juillet). Et le sélectionneur de l’équipe de France pourrait être autorisé à coucher trois noms supplémentaires, soit 26 joueurs au total au lieu de 23. Cette requête aurait été faite par plusieurs sélectionneurs d’équipes qualifiées auprès de l’UEFA, qui devrait rendre sa décision au début du mois d’avril.

Combien de joueurs sur la feuille de match ?

«Un atelier avec les équipes participantes se tiendra le 8 avril et, à cette occasion, l’UEFA écoutera les points de vue des entraîneurs. Toute idée à cet égard sera ensuite examinée et évaluée», a confié un porte-parole de l’UEFA cité par The Athletic. Et si leur demande est acceptée, ce ne serait pas la première fois que les sélectionneurs seront autorisés à constituer des listes élargies.

C’était déjà le cas pour l’Euro 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, mais aussi lors de la dernière Coupe du monde 2022 pour les mêmes raisons. Au Mondial au Qatar, la totalité des joueurs pouvaient même figurer sur la feuille de match, contrairement à l’Euro, où seulement 23 joueurs pouvaient être inscrits. L’UEFA devra également trancher sur ce point.

La date limite pour envoyer à l’instance européenne la liste définitive, des 23 ou 26 joueurs, a été fixée au 7 juin. Soit une semaine avant le début de la compétition avec le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Écosse.