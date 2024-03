NBA : Victor Wembanyama reçoit une première amende

La NBA a infligé à Victor Wembanyama une amende ce dimanche soir au lendemain de la victoire des San Antonio Spurs sur les New York Knicks.

La NBA a annoncé ce dimanche avoir infligé à Victor Wembanyama une amende de 25.000 dollars d'amende (23.100 euros). La raison ? Le fait d’avoir envoyé le ballon dans le public après la victoire des Spurs face aux Knicks.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/PHs1LYfEpd

— NBA Communications (@NBAPR) March 31, 2024