Tour des Flandres 2024 : le triomphe en solitaire de Mathieu van der Poel

Au terme d'un nouveau récital, Mathieu van der Poel a remporté, ce dimanche, en solitaire son troisième Tour des Flandres devant Luca Mozzato et Michael Mattews, qui complètent le podium. C'est seulement le sixième coureur de l'histoire à s'imposer avec le maillot de champion du monde sur le «Ronde».

C'était le grand favori et il n'a pas déçu. Délaissé de la concurrence de Wout Van Aert après sa terrible chute mercredi lors d'A Travers la Flandre, Mathieu Van der Poel a contrôlé la course avant de remporter en solitaire son troisième Tour des Flandres. A 29 ans, le Néerlandais égale le record de victoires sur le Ronde et devient le sixième coureur à s'imposer avec le maillot arc-en-ciel sur le Monument flandrien.

Van der Poel a d'abord contrôlé, avant d'attaquer. Face à des adversaires remuants, comme Mads Pedersen qui est passé à l'attaque de nombreuses fois, «VDP» a attendu les 45 derniers kilomètres et l'ascension du Koppenberg pour placer son attaque décisive. Sans véritable concurrence, il s'est vite échappé avant de gérer sa confortable avance dans le dernier passage du Quaremont et du Paterberg.

"Une masterclass, encore une" : Mathieu van der Poel remporte le Tour des Flandres pour la troisième fois après 2020 et 2022 !

Loin derrière, à plus d'une minute, c'est le coureur d'Arkéa-B&B Hotels Luca Mozzato, qui a réglé un petit groupe au sprint devant Michael Matthews (Jayco-AlUla) pour s'offrir son premier podium sur un Monument. Finalement déclassé pour sprint irrégulier, Matthews laisse sa troisième place à l'Allemand Nils Politt (UAE Team Emirates).

Prochain rendez-vous pour les Flandriens, dimanche prochain sur Paris-Roubaix, avec encore une fois, Mathieu van der Poel comme grand favori à sa propre succession.