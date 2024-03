Cyclisme : un vélo offert au Pape par Egan Bernal vendu aux enchères

Le vélo qu’Egan Bernal avait offert au Pape après sa victoire au Giro d’Italie en 2021 a été vendu aux enchères.

Un joli souvenir. Un vélo Pinarello Dogma F12, récemment mis aux enchères sur le site Catawiki, a été vendu 14.000 euros, a rapporté le média GlobalCyclingNetwork.

Il s’agit en réalité du vélo qu'Egan Bernal a offert au pape François à la suite de sa victoire au Giro d’Italie en 2021. Il lui avait également offert le maillot rose qu’il avait obtenu au cours de la course, qui a également été vendu, au prix de 1.853 euros.

A l’époque, Egan Bernal avait dit que sa rencontre avec le souverain pontife était «la plus belle expérience» de sa vie, et même bien plus important que sa victoire au Giro.

Un Français a remporté l'enchère

Près de 50 offres ont été faites pour obtenir le vélo, avant que la mise grimpe de plus en plus le dernier jour de la vente. Un Italien et un Français ont fait monter les enchères, avant que ce dernier n’emporte le lot.

Même si 14.000 euros est une énorme somme pour un vélo, l’expert l’avait initialement estimé entre 25.000 et 30.000 euros.

Le vélo en question est peint au couleur de l’Argentine, pays natal du pape François. Le site Catawiki précise qu’il est en très bon état.