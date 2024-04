Tour des Flandres : une athlète spectatrice renversée lors d’une chute pourrait manquer les Jeux paralympiques

Alors qu’elle était venue assister, dimanche, au Tour des Flandres comme spectatrice, l’athlète belge Anke Sneyers a été renversée lors d’une chute et pourrait manquer les Jeux paralympiques à Paris.

Sa participation est fortement compromise. Présente sur le bord de la route, dimanche, pour assister au Tour des Flandres comme simple spectatrice, Anke Sneyers (21 ans) a été percutée de plein fouet lors d’une chute survenue à 127 kilomètres de l’arrivée. Et l’athlète belge souffre de sérieuses blessures qui pourraient lui faire manquer les Jeux paralympiques à Paris (28 août-8 septembre).

Championne de Belgique de saut en longueur, Anke Sneyers a été victime d’une commotion cérébrale, d’une blessure à la tête avec de multiples points de suture et d’une fracture de la clavicule et a dû être hospitalisée. «Cela aurait pu être bien pire», a confié au quotidien belge Het Niewsblad, son frère, qui travaille au département marketing de l’équipe Alpecin-Deceuninck.

«Elle est complètement bouleversée»

Et si elle a pu quitter l’hôpital, sa présence cet été dans la capitale française est remise en cause en raison de ses blessures. D'autant qu'elle pourrait également subir une opération. «Elle m’a déjà appelé. Elle est complètement bouleversée. C’est d’autant plus difficile pour elle parce qu’elle souffre d’un handicap mental», a ajouté son frère.

Et alors que sa sœur était accusée d’être à l’origine de la chute, Thomas Sneyers a tenu à rétablir la vérité. «Anke se tenait proprement à l’écart de la course, dans le bas-côté. Le parquet mène actuellement une enquête dans laquelle plusieurs témoins - y compris les ambulanciers qui suivaient le peloton - ont clairement indiqué que la chute n’a pas été causée par elle, mais par un autre spectateur qui s’est tenu sur la route, obligeant les coureurs à faire un écart et heurtant ainsi Anke», a-t-il assuré.

Avec des conséquences dramatiques qui devraient priver Anke Sneyers des Championnats d’Europe en juin, mais aussi donc, des Jeux paralympiques.