OM-PSG : pourquoi le tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba fait-il polémique ?

Lors du Classique OM-PSG (0-2), dimanche soir, un tifo à l’effigie de l’humoriste Redouane Bougheraba a été déployé dans les travées du stade Vélodrome, ce qui n’a pas plu à de nombreux supporters.

Une polémique qui a même fait oublier la défaite. Avant le coup d’envoi du Classique entre l’OM et PSG, dimanche soir, en Ligue 1, les South Winners, l’un des principaux groupes de supporters de l’Olympique de Marseille, ont déployé un tifo représentant l’humoriste Redouane Bougheraba. Il est représenté avec un maillot olympien sur le dos et avec la Ligue des champions. Un tifo qui n’a pas vraiment plu et qui a fait débat sur les réseaux sociaux.

«Il faut qu’ils arrêtent»

Alors qu’Eric Gerets, ancien entraîneur très apprécié du club (2007-2009), était présent pour être honoré et que le 31 mars marquait les quatre ans de la disparition de Pape Diouf, ancien président de l’OM (2005-2009), c’est donc Redouane Bougheraba qui a finalement été mis à l’honneur. Il s’agissait d’une promo pour le comédien qui sera en spectacle au stade Vélodrome le 22 juin.

Agacé, Pablo Longoria, président de l’OM, aurait confié qu’il n’était pas au courant de ce tifo. «Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire, a lancé l’humoriste marseillais. Et après, avec tout le respect que j’ai pour Monsieur Longoria qui dit qu’il aurait aimé être au courant, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet… Il faut qu’ils arrêtent», a répondu Redouane Bougheraba, lundi, sur RMC.

En interne, ce serait le Directeur Général Stéphane Tessier, qui ambitionnerait dans quelques temps de devenir président du club marseillais, l’aurait validé, il y a plusieurs semaines. Vers une nouvelle lutte interne à l'OM ?