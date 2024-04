Redouane Bougheraba : «Habib Beye coche toutes les cases pour être l’entraîneur de l’OM»

Actuellement en tournage, Redouane Bougheraba a fait un détour par Monaco pour disputer l’EPT Monte-Carlo, organisé par PokerStars. L’occasion pour l’humoriste, grand fan de l’OM, d’évoquer la saison du club marseillais mais aussi parler poker, l’une de ses grandes passions.

Comment jugez-vous la saison de l’OM ?

Mi-figue, mi-raisin ! C’est très moyen en championnat, alors que l’ambition était d’être dans les trois premiers et de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais on est loin de ce classement (8e de Ligue 1, ndlr) avec beaucoup de désillusions. Mais en ce qui concerne la Coupe d’Europe, on fait une campagne de folie en Ligue Europa, où on est en demi-finale contre l’Atalanta Bergame (match aller jeudi, ndlr). C’est l’ADN européen de Marseille. Ils nous font rêver en Coupe d’Europe. C’est vraiment une saison avec un OM aux deux visages.

À qui la faute ?

Un peu tout le monde, que ce soient les joueurs et la direction. C’est facile de pointer telle ou telle personne. C’est toujours perfectible, mais je ne veux pas pointer du doigt quelqu’un. Je ne suis pas quelqu’un pour dénoncer. Moi je suis supporteur de Marseille. Qu’ils perdent, qu’ils gagnent, qu’ils fassent match nul, je suis toujours derrière eux.

Comment expliquez-vous ce manque de stabilité avec encore trois entraîneurs en une saison ?

Il y a une très grosse pression à Marseille. Si Barcelone, c’est «Més que un club», Marseille, c’est «plus que du foot». Le football, c’est vraiment à part dans la vie d’un Marseillais. La ville vit au rythme du football. Les gens sont focalisés sur le foot et l’OM. Il y a une passion qui dépasse l’entendement. Et il faut trouver quelqu’un qui comprenne cette passion. C’est pour ça, je pense, qu’il faudrait mettre un entraîneur qui a joué à Marseille et qui comprenne la mentalité marseillaise parce que c’est difficile à comprendre. Ce n’est pas la bonne solution de ramener des entraîneurs étrangers qui ne parlent même pas la langue et ne comprennent même pas les attentes des supporters et de toute une ville.

Jean-Louis Gasset doit-il rester ?

Il a fait un très bel intérim. Mais ça doit en rester là. Même lui le dit qu’il est là juste pour l’intérim. Je pense qu’il faut quelqu’un avec de la poigne et capable de gérer le sportif ainsi que l’extra sportif. C’est ça, aujourd’hui, le problème à l’OM.

Qui verriez-vous pour entraîner l’OM ?

Habib Beye ! C’est un ancien Marseillais, il vient de faire remonter le Red Star en Ligue 2. C’était un joueur remarquable, c’est un consultant remarquable et il est en train de faire ses preuves en tant qu’entraîneur. Je pense que Habib Beye, ça peut être très, très bien pour l’OM. Pour moi, il coche toutes les cases pour être l’entraîneur de l’OM. Il parle français, il parle le «marseillais» et comprend le «marseillais», il a de bonnes idées, il a porté le maillot du club donc il sait parfaitement comment il fonctionne.

Ils ont l'occasion d'être à jamais les premiers à remporter la Ligue Europa

Pablo Longoria est très critiqué. Doit-il rester le président ?

Franchement, Pablo Longoria est critiqué, mais tout le monde est critiqué. Qui n’est pas critiqué ? Tout le monde critique, alors que, il essaie de faire au mieux. Il est un peu parachuté par Frank McCourt. Lui, il est propriétaire du club, on ne le voit jamais. On ne le voit même pas au stade. Je ne pointe pas Pablo Longoria. C’est super complexe. On ne peut pas juger, on n’est pas à sa place. Chacun a ses capacités. Je connais les miennes, moi c’est de faire des blagues. Après, chacun son rôle.

Croyez-vous à une vente du club ?

Ça fait maintenant des années qu’on parle de la vente du club. Tout le monde pense qu’il y a un riche milliardaire, venu d’Arabie saoudite ou d’ailleurs, qui va racheter le club. Moi, je suis plutôt à vivre au présent sans spéculer. On vit dans un monde de spéculations, d’inventions et de rumeurs. Si on est racheté, on est racheté. Si on n'est pas racheté, on n'est pas racheté. Pour l'instant, on n’est pas racheté et il faut gagner la Ligue Europa, mais aussi bien finir la saison.

Cette Ligue Europa, c’est la seule satisfaction de cette saison…

La seule ! C’est un peu notre échappatoire. Et gagner la Ligue Europa permettrait de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, mais aussi de gagner un trophée prestigieux qui n’a jamais été remporté en France. Ils ont l’occasion d’être à jamais les premiers à remporter la Ligue Europa. Ça peut être beau pour l’histoire. Après, il y a encore deux marches à gravir avec la première contre l’Atalanta Bergame, puis une éventuelle finale entre le vainqueur de la confrontation qui oppose l’AS Rome au Bayer Leverkusen.

Il y a aussi Pierre-Emerick Aubameyang…

Lui, c’est l’éclaircie dans le brouillard. C’est une source de satisfaction immense. Il fait tout bien, même quand il rate. Comme l’action contre Nice. Alors qu’il a bientôt 35 ans (18 juin, ndlr), il part, il fait une accélération et il court plus vite que des mecs de 20 ans. Les mecs courent derrière lui, il met un piquet au-dessus du gardien, mais ça tape la barre transversale. Il faut le garder. Il en veut et il en a encore sous le capot. Il peut encore faire deux ou trois ans et finir sa carrière à Marseille en légende. Moi, je signe tout de suite.

Le tifo ? C'est une belle marque de reconnaissance. C'est mieux qu'un César ou un Oscar

La saison a aussi été marquée par l’affaire du tifo à votre effigie avant le Classique contre le PSG. Comment l’avez-vous vécue ?

Ça m’a fait sourire, parce que ce n’était pas le problème. Le vrai problème, c’est le niveau de l’équipe et c’était la défaite face à dix joueurs (0-2, ndlr). Il est là le problème, alors qu’il y a plein d’équipes qui ont réussi à tenir tête au PSG comme Le Havre, Clermont, Brest… L’OM a tenu la première période à 11 contre 11 et en supériorité numérique, ils n’ont même pas réussi à gagner. Je pense que la frustration était là. Après, c’était facile de pointer du doigt le tifo qui était magnifique.

Les supporters l’ont d’ailleurs ressorti avant le match contre Nice…

Ils l’ont ressorti pour dire : «arrêtez de parler !» Car ce tifo c’est quoi ? Ce sont des supporters marseillais qui font plaisir à un supporter marseillais. C’est tout. C’est une belle marque de reconnaissance. Pour moi, c’est mieux qu’un César ou un Oscar. Avoir son tifo dans son stade de cœur, dans sa ville de cœur, contre le PSG, c’est juste magnifique. Même les joueurs m’en parlent. Ils sont contents pour moi. Mais bon, il faut toujours des polémiques et ça me fait gentiment sourire. Pour moi, c’est de la jalousie. D’ailleurs, j’ai participé à un tournoi de poker à Monaco et tout le monde est venu me voir pour me féliciter et me dire que le tifo était magnifique.

Justement, le poker fait partie de vos passions avec l’OM et le foot…

J’ai toujours joué au poker. J’ai commencé quand le poker est arrivé en France, il y a une vingtaine d’années, avec les premiers sites de poker en ligne. J’ai beaucoup joué en ligne, mais maintenant, j’ai un peu moins le temps avec ma carrière, surtout en ce moment avec mon spectacle (12-13 juin Bercy, 22 juin Vélodrome, ndlr). Mais dès que je peux, je joue. Comme à l’EPT Monte-Carlo, où j’ai été invité par PokerStars. C’est un réel plaisir pour moi. Surtout que l’EPT Monte-Carlo est l’un des plus prestigieux au monde. Se retrouver ici à Monte-Carlo avec une vue sur la mer à jouer au poker avec les plus grands joueurs du monde, c’est juste fantastique.

Avez-vous réalisé une bonne performance ?

Mieux que ça, j’ai réalisé ma meilleure performance. Je me suis qualifié pour le 2e jour d’un High-Roller (2.200 euros l’entrée) et j’ai fini 111e pour un gain de 4.350 euros. Je suis vraiment content.

Aimeriez-vous aller jouer à Las Vegas ?

Bien sûr ! C’est quelque chose que j’aimerais cocher dans ma check-list.

Qui aimeriez-vous avoir avec vous à une table de poker ?

Sans hésiter Zinedine Zidane. Avec lui, Didier Drogba et Roman Frayssinet, mais aussi mes trois frères Ali, Hicham et Hackim. Et puis Guillaume Canet qui est un ami, avec le pro Phil Ivey. Et pourquoi pas Scarlett Johansson en croupière.

Pour vous, quel joueur de l’OM serait le meilleur joueur de poker ou le meilleur bluffeur ?

Il n’est plus là, mais c’est Vitinha. Il a quand même voulu nous faire croire qu’il était bon.

Et si l’OM devait tout miser sur joueur cet été, ce serait lequel ?

Garder Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont la quinte flush royale, le jeu gagnant à coup sûr. Il faut le garder.