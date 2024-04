Espagne : un gardien de but, victime de racisme, suspendu deux matchs

Victime d’insultes racistes, ce week-end, en Espagne, le gardien de but du Rayo Majadahonda (3e division) a écopé de deux matchs de suspension après avoir écopé d’un carton rouge pour avoir voulu se confronter aux supporters à l’origine des insultes.

Le racisme s’est encore invité sur les terrains de football en Espagne. Le week-end dernier, Cheikh Sarr, gardien de but du Rayo Majadahonda (3e division), a été la cible d’insultes racistes lors du match de son équipe contre Sestao River. Et quelques jours plus tard, le portier sénégalais a écopé de deux matchs de suspension, ont rapporté plusieurs médias espagnols. La raison ? Il a été expulsé par l’arbitre de la rencontre après avoir voulu se confronter aux supporters, situés derrière son but, à l’origine des insultes et empoigné l’un d’entre eux par son écharpe.

ÚLTIMA HORA | Dos partidos de sanción para Cheikh Sarr, portero que sufrió insultos racistas, y derrota por 3-0 al Rayo Majadahonda





El Sestao River recibe una multa de 6.001 euros y una sanción de dos partidos a puerta cerradahttps://t.co/IFHUE5vrtC — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 3, 2024

Il aurait également tenté de s’en prendre à l’arbitre. «Le joueur a agi violemment contre moi, avec la claire intention de m'attaquer, devant être retenu par ses coéquipiers présents sur le terrain de jeu, pour finalement le quitter», a indiqué Francisco Garcia Riesgo dans son rapport.

Mais ce n’est pas du tout. Son club a également perdu la rencontre sur tapis vert (défaite 3-0). En guise de solidarité avec leur gardien, les coéquipiers de Cheikh Sarr avaient quitté le terrain à la 87e minute et refusé de reprendre la partie, alors qu’ils étaient menés au score (2-1). «Notre équipe ne reprendra pas le match après que notre joueur a été la cible d’insultes racistes inacceptables», avait écrit le Rayo Majadahonda sur les réseaux sociaux. De son côté, le Sestao River a également été sanctionné pour l’attitude de ses supporters. Le club s’est vu infliger une amende de 6.001 euros et a écopé de deux matchs à huis-clos.

En marge de ces sanctions disciplinaires, Cheikh Sarr a posté un message contre le racisme sur son compte Instagram. «Je tiens à remercier les messages de soutien et de solidarité que j’ai reçues de la part de mon équipe, de mes coéquipiers, des supporters du monde entier et des amoureux du football depuis que j’ai vécu samedi l’un des pires moments de ma carrière sportive. À Las Llanas, j'ai dû supporter qu’une petite partie du public m’insulte à cause de ma couleur de peau. C’est un événement malheureux dont je ne suis pas le seul à être victime ces jours-ci. Rien de tout cela ne devrait arriver au 21e siècle. Ma fille mérite un monde meilleur, où le racisme n’a pas sa place», a-t-il notamment écrit.