PSG-Rennes, demi-finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours en course sur tous les tableaux, le PSG reçoit, ce mercredi (21h10), Rennes en demi-finale de la Coupe de France sur sa pelouse du Parc des Princes.

Le PSG mène de front trois objectifs : le championnat, la Ligue des champions mais aussi la Coupe de France. Et le club de la capitale n’est plus qu’à une marche de la finale, qu’il n’a plus disputée depuis 2021. Pour la gravir, les hommes de Luis Enrique vont devoir écarter de leur chemin, ce mercredi, Rennes. Une formation bretonne qui avait posé des soucis aux Parisiens, il y a un peu plus d’un mois, déjà au Parc des Princes en Ligue 1 (1-1).

Paris invaincu depuis début novembre

Mais Paris, invaincu toutes compétitions confondues depuis le début du mois de novembre, abordera ce rendez-vous en pleine confiance, trois jours après son succès dans le Classique face à l’OM (0-2). Au contraire des Rennais, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre derniers matchs (2 défaites, un nul) après leur revers concédé à Strasbourg (2-0).

Et le PSG, qui détient le record de titres en Coupe de France avec 14 sacres, entend bien reconquérir un trophée qui lui a échappé ces deux dernières saisons. Mais aussi poursuivre sa bonne dynamique et surtout continuer d’engranger de la confiance à tout juste une semaine de retrouver le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Une confrontation déjà dans toutes les têtes.

A Rennes d’essayer d’en profiter pour décrocher son billet pour Lille, théâtre de la finale, même si les Parisiens ont prouvé qu’ils étaient déterminés à ne rien lâcher à leurs adversaires cette saison.

Le programme TV

PSG-Rennes

Demi-finale de la Coupe de France

Mercredi 3 avril

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)