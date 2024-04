PSG : Kylian Mbappé a-t-il insulté Luis Enrique lors de son remplacement contre l’OM ?

Remplacé peu après l’heure de jeu, dimanche soir, par Luis Enrique lors de la victoire du PSG à Marseille, Kylian Mbappé aurait exprimé son mécontentement à sa sortie du terrain.

Moins de 65 minutes de jeu. C’est le temps passé par Kylian Mbappé, dimanche soir, sur la pelouse du Vélodrome lors de la victoire du PSG en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (0-2). Un dernier Classique à oublier pour l’attaquant français, qui devrait quitter le club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain. Titularisé avec le brassard de capitaine, il n’a pas beaucoup pesé sur la rencontre avec aucun tir, ni aucune occasion créée, ou encore douze ballons perdus.

Remplacé par Gonçalo Ramos

Peu après l’heure de jeu, alors que son équipe aurait pu profiter de sa pointe de vitesse pour procéder en contre en infériorité numérique, Luis Enrique a pris la décision de remplacer son numéro 7 par Gonçalo Ramos, qui a scellé la victoire parisienne dans les dernières minutes. Et Kylian Mbappé n’a pas caché sa déception à l’annonce de sa sortie, et aurait exprimé son mécontentement envers son entraîneur.

Au moment de rejoindre le banc de touche, avant de rentrer directement aux vestiaires, il aurait prononcé un juron contre Luis Enrique (fils de...), selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sans que ses propos puissent être vérifiables, et sans savoir s’ils visaient directement l’ancien coach du FC Barcelone. «Je n’ai rien vu, rien vu du tout», a assuré Luis Enrique en conférence de presse.

A la fin de la rencontre, Kylian Mbappé s’est également distingué avec une photo postée sur son compte Instagram, le montrant en train de quitter le terrain de dos, sous la pluie et brassard à la main. Et le cliché n’est accompagné d’aucun commentaire, et sans la moindre référence à la victoire du PSG face à son rival marseillais. Reste à savoir si cette attitude aura des répercussions dans l’esprit de Luis Enrique avant la demi-finale de Coupe de France, ce mercredi, contre Rennes, et surtout à dix jours du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Barcelone.