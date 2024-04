Afrique du Sud : un célèbre footballeur abattu lors du vol de sa voiture dans une station-service

Le footballeur Luke Fleurs, international sud-africain, a été tué, mercredi soir, dans une station-service de Johannesburg lors du vol de sa voiture. Il avait 24 ans.

Un drame atroce. Âgé de 24 ans, Luke Fleurs a été abattu, mercredi soir, par deux hommes armés dans une station-service de Johannesburg (Afrique sud). Alors qu’il attendait qu’un pompiste viennent le servir en carburant, l’international sud-africain, qui avait rejoint le club des Kaizer Chiefs en octobre dernier, a reçu une balle dans la poitrine lors du vol de sa voiture. Les auteurs des coups de feu ont pris la fuite à bord de son véhicule et n’ont, pour le moment, pas été interpellés.

«Les suspects l’ont menacé avec une arme à feu et l’ont fait sortir du véhicule, avant de lui tirer une balle dans la partie supérieure du corps. (…) L’un des suspects est parti avec le véhicule de la victime, suivi par son complice», a indiqué un porte-parole de la police locale.

SAFA saddened by the passing of Kaizer Chiefs player Luke Fleurshttps://t.co/IB8KATSn97 — SAFA.net (@SAFA_net) April 4, 2024

A l’annonce de sa disparition, le président de la Fédération sud-africaine de football lui a rendu hommage. «Nous avons appris à notre réveil la nouvelle déchirante et dévastatrice du décès de ce jeune homme. C’est une perte énorme pour sa famille, ses amis, ses coéquipiers et le football en général. Nous pleurons tous la disparition de ce jeune homme», a indiqué Danny Jordann.

Luke Fleurs, qui évoluait au poste de défenseur central, avait notamment participé aux JO 2021 à Tokyo et avait affronté l’équipe de France lors du 2e match de la phase de groupes avec une victoire des Bleus grâce à un triplé d’André-Pierre Gignac et un but dans les arrêts de jeu de Téji Savanier (4-3). Il avait également été appelé en équipe d’Afrique du Sud A pour les qualifications de la Coupe du monde contre l’Éthiopie, mais il ne comptait pas de sélection.