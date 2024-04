PSG : dix mois après son grave accident, le gardien espagnol Sergio Rico va devenir papa

Dix mois après son grave accident de cheval, le gardien du PSG Sergio Rico, qui était resté plusieurs semaines dans le coma, attend un bébé avec sa femme Alba Silva.

Bientôt un heureux événement pour Sergio Rico. Dix mois après avoir été victime d’un grave accident de cheval et avoir échappé de peu à la mort, le gardien espagnol du PSG (30 ans) va devenir papa. Son épouse Alba Silva est en effet enceinte, comme le couple l’annoncé, ce week-end, sur les réseaux sociaux.

«Comme le petit rayon de lumière après la tempête… c’est comme ça que tu entres dans nos vies. Nous ne te connaissons même pas encore, et nous t’aimons déjà», a écrit la femme du portier ibérique sur les réseaux sociaux. Ce message est accompagné de photos d’Alba Silva et Sergio Rico affichant leur bonheur.

Le 28 mai 2023, alors qu’il effectuait un pèlerinage en Espagne à l’occasion de la Pentecôte, le portier ibérique avait été sérieusement touché à la tête et au cou après avoir reçu plusieurs coups de sabots. Hospitalisé dans un état grave à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, il était resté pendant près de quatre semaines dans le coma et avait passé trois mois à l’hôpital avant d'être autorisé à sortir.

Revenu à son poids de forme après avoir perdu plus de 20 kilos, il se sent désormais prêt à retrouver les terrains. Il n’attend plus que le feu vert des médecins pour retrouver ses coéquipiers du PSG et renouer avec le fil de sa carrière, qui a failli s’interrompre brutalement.