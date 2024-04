UFC - Morgan Charrière: «Dragon Ball c'est le meilleur manga de tous les temps»

Morgan Charrière va combattre Chepe Mariscal dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC Fight Night pour son deuxième combat dans l’organisation américaine de MMA. L’occasion de se confier à CNEWS avant ce rendez-vous.

Qu’est-ce qui est le plus dur avant votre combat, la préparation physique ou gérer l’excitation de retrouver l’UFC ?

Ah c’est pas mal comme question… C’est quand même toujours plus compliqué de préparer le combat que de gérer l'excitation. J’ai quand même l'habitude des échéances. Donc on va dire que oui, le plus dur, c'est toujours la préparation.

Avez-vous travaillé quelque chose en particulier pour ce deuxième combat à l’UFC ?

On n’a pas spécialement travaillé quelque chose en plus vu que je m'entraîne toute l'année dans le but de me développer dans tous les aspects du combat. Je suis un combattant qui est plutôt complet avec une préférence sur le striking. On a juste vraiment axé notre préparation sur les points forts de mon adversaire et sur les miens pour pouvoir les imposer. On s'est vraiment basés sur ce que je sais faire.

Comment se sont déroulés vos huit derniers mois depuis ce premier combat parfait à l’UFC Paris ?

J’ai pris un peu de temps pour moi pour digérer la grosse année que j'ai eu en 2023 avec la signature à l’UFC, le combat à Paris, le bonus etc. Je me suis relâché, j’ai respiré un bon coup, j’ai pris des congés et on s'est remis au boulot quand même très rapidement. Fin septembre début octobre j'étais aux États-Unis en train de m'entraîner en espérant pouvoir combattre en décembre ou début janvier mais du coup le combat est arrivé assez tard. Depuis ce temps, je m'entraîne pour être prêt et continuer sur des belles performances.

Comment espérez-vous que cette année se déroule en termes de combats ?

J’espère faire au moins 2 combats, idéalement 3 mais c’est peut-être compliqué. Je pense qu’après ce samedi, mon prochain combat devrait être naturellement l’UFC Paris. Après, je ne sais pas si on me fera combattre avant la fin de l'année, enfin avant décembre. Donc je pense que pour 2024, ce sera 2 combats.

Avoir une grosse communauté, c'est une force supplémentaire par rapport aux autres combattants

Vous avez une très grosse communauté sur les réseaux sociaux. Quels sont les points positifs et négatifs d’avoir autant de «suiveurs» pour un combattant ?

Les points négatifs, c’est l’attente autour de moi. Il y a la pression médiatique et celle des gens. Je reçois beaucoup de message pour réaliser une belle performance. C’est quelque chose qu'il faut être capable de gérer parce que bon, j'ai de l'expérience, je ne suis plus un débutant. Il y a des étapes à respecter et avoir une grosse communauté derrière toi ça peut t'en faire brûler certaines parce que tu te fais un peu pousser par les gens qui sont toujours très pressés pour que tu ailles le plus haut rapidement. Et les points positifs, c’est que l’on a beaucoup de soutien, d’amour, de partages… et ça fait plaisir de recevoir des messages. C’est une force supplémentaire par rapport aux autres combattants. En général, ça aide aussi pour les négociations. J’ai une grosse force de frappe sur les réseaux donc ça aide. Et ça plait aux Américains de voir un combattant qui est suivi et qui engendre des statistiques, les gens veulent te voir combattre.

On connaît a priori la réponse mais Morgan Charrière qui est surnommé «The Last Pirate» en référence à One Piece, c’est lequel le meilleur manga de l’histoire ?

C’est une bonne question mais je ne vais pas répondre One Piece. Le meilleur de tous les temps, c’est Dragon Ball. Quand j'étais petit, je lisais les livres et tout… Non, vraiment Dragon Ball Z c'est le meilleur manga de tous les temps.

Selon vous, qui sont les cinq combattants à suivre cette année du côté de nos Français du MMA ?

Je dirai Benoît (Saint-Denis), Manon (Fiorot)… ça fait deux. Nassour (Nassourdine Imavov), Salah (Salahdine Parnasse) et Taylor (Lapilus).