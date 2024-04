Marathon de Paris : les 3 conseils de Sharon Lokedi pour les novices qui souhaitent se lancer

A l’occasion de la 47e édition du Marathon de Paris, qui a lieu ce dimanche 7 avril dans la capitale française, la Kényane Sharon Lokedi, vainqueure à New York en 2022, a livré, pour CNEWS, ses conseils aux novices qui souhaiteraient se lancer.

Comme chaque année dans les rues de la capitale française, il y aura des professionnels, des semi-professionnels mais surtout de nombreux amateurs qui disputeront leur tout premier marathon. Par défi, par envie… ils ont dû se préparer bien en amont pour être au départ. CNEWS a récemment rencontré la Kényane Sharon Lokedi, vainqueure du marathon de New York en 2022. Elle nous a proposé ses trois conseils pour se lancer.

En tant que championne, quels conseils donneriez-vous pour qu’un amateur se lance dans un marathon ?

Il faut d’abord se dire que tout est possible. Premièrement, tout repose sur le mental. Il faut croire en soit. Ensuite, comment en douceur. Peut-être 5 kilomètres puis 10, 15… ainsi de suite. Écoutez votre corps. Ne forcez pas trop non plus. Mais surtout, faites-vous confiance. Si vous ne vous sentez pas de courir un jour, reportez votre sortie au lendemain. C’est comme cela que vous allez beaucoup plus apprécier la course. Puis lorsque vous avez commencé à trouver un rythme, tenter d’aller dans le dur pour aller le plus loin possible.

En combien de temps, une personne lambda peut-elle courir un marathon si elle n’a pas vraiment fait de sport avant ?

Alors évidemment, tout dépendra de la personne. Mais prenons l’exemple d’une personne qui n’a aucun problème physique et qui se met au sport dès demain. Si elle suit un programme régulier, qu’elle passe les étapes au fur et à mesure sans se précipiter, qu’elle assure également avec une bonne nutrition, je dirai qu’au bout d’un an, elle peut se présenter au marathon. L’idéal, c’est de commencer avec des petites distances et des petites courses. Le corps va s’habituer et ça ira.

Comment faire si la négativité commence à l’emporter ?

Il ne faut pas hésiter à s’arrêter. C’est toujours important de s’écouter. Oui, il faut se motiver, croire en soit. C’est important pour se motiver. Mais parfois, on peut ne pas être motivé, le cerveau fonctionne ainsi, nous avons tous des jours moins bon. Il faut alors remettre au lendemain ce que l’on avait prévu. C’est toujours bien de s’arrêter pour mieux repartir. Il est aussi possible de se motiver à deux ou plusieurs pour ce type d’objectif. En ayant quelqu’un à ses côtés, il pourra y avoir une motivation entre vous. Cela aidera plus facilement à parvenir à ce défi. Une chose est certaine, tout est possible alors foncez.