Marathon de Paris 2024 : parcours, favoris, diffusion TV… tout savoir sur la course

La 47e édition du Marathon du Paris a lieu, ce dimanche, dans les rues de la capitale, où plus de 54.000 participants sont attendus au départ sur les Champs-Élysées.

Parcours

Le parcours de cette 47e édition est identique à celui emprunté l’année dernière avec un départ sur les Champs-Élysées. Les participants passeront ensuite par les lieux les plus emblématiques de la capitale en empruntant la rue de Rivoli qui les mènera jusqu’à l’Opéra Garnier avant de passer par la place de la Bastille, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne. Ils passeront également par la cathédrale Notre-Dame, puis de la Tour Eiffel avant d’achever les 42,195 kilomètres de l’épreuve avenue Foch, non loin de l’Arc de Triomphe. Au total, 54.000 participants sont attendus au départ.

Favoris

Les Kényans et les Ethiopiens seront les grands favoris de cette 47e édition avec Abeje Ayana, Deso Gelmis et Elisha Rotich. Mais la star japonaise Yuki Kawauchi, qui a remporté le Marathon de Boston, sera également un candidat à la victoire. Chez les dames, elles seront deux grandes favorites au départ avec la Kényane Vivian Cheruiyot et sa compatriote Judith Jeptum, détentrice du record de l’épreuve.

Records

Chez les hommes, le record du Marathon de Paris est détenu par le Kényan Elisha Rotich, qu’il avait établi en 2021 avec un temps de 2h04’21’’. Chez les femmes, le record date de 2022 et il est détenu par la Kényane Judith Jeptum en 2h19’48’’.

Précédente édition

En 2023, Abeje Ayana a créé la surprise en s’imposant dans les rues de la capitale pour son premier marathon. Âgé de seulement 20 ans, le jeune éthiopien avait bravé la pluie et le vent pour franchir la ligne d’arrivée en solitaire avec un temps de 2h07’14’’. Chez les femmes, c’est la Kényane Helah Kiprop qui a triomphé en 2h23’19’’.

Dernière victoire française

Benoît Zwierzchiewski est le dernier français à avoir remporté le Marathon de Paris. C’était en avril 2002 et il avait bouclé cette édition avec un temps de 2h08’32’’. L’année suivante, il avait établi le record de France de la discipline 2h06’36’’, qui est désormais détenu par Morhad Amdouni (2h03’46’’). Chez les dames, Maria Lelut est la dernière française à s’être imposée en 1986.

Palmarès

Hommes

2023 : Abeje Ayana (Éthiopie)

2022 : Deso Gelmisa (Éthiopie)

2021 : Elisha Rotich (Kenya)

2020 : Epreuve annulée

2019 : Abrha Milaw (Éthiopie)

2018 : Paul Lonyangata (Kenya)

2017 : Paul Lonyangata (Kenya)

2016 : Cyprian Kotut (Kenya)

2015 : Mark Korir (Kenya)

2014 : Kenenisa Bekele (Éthiopie)

Femmes

2023 : Helah Kiprop (Kenya)

2022 : Judith Jeptum (Kenya)

2021 : Tgist Memuye (Éthiopie)

2020 : Epreuve annulée

2019 : Gelete Burka (Éthiopie)

2018 : Betsy Saina (Kenya)

2017 : Purity Rionoripo (Kenya)

2016 : Visiline Jepkesho (Kenya)

2015 : Meseret Mengistu (Éthiopie)

2014 : Flomena Cheyech (Kenya)

Diffusion TV

La course sera à suivre en direct à partir de 7h40 sur France 3 et de 7h45 sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal).