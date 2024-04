Kickboxing : pourquoi la performance du Français Alexis Nicolas est-elle historique ?

Ce week-end, le Français Alexis Nicolas est entré dans l’histoire du kickboxing en devenant champion de la prestigieuse organisation One Championship chez les -77 kg.

Encore un Français tout en haut de l’affiche en sports de combat. Ce samedi, à Bangkok en Thaïlande, Alexis Nicolas est devenu champion chez les -77 kg du ONE Championship en kickboxing. Il s'est imposé par décision unanime face à la légende Regian Eersel, qui n'avait plus perdu depuis 2016.

AND NEW





Le français Alexis Nicolas devient champion lightweight du ONE et s’impose par décision unanime face à Regian Eersel





Immense performance



pic.twitter.com/0Rploe40lr — La Sueur (@LaSueur_off) April 6, 2024

Opposé à celui que l’on surnomme «The Immortal», Alexis «Barboza» Nicolas a dominé les débats tout du long du combat, en mettant même son adversaire au tapis dans le deuxième round, avant de l’emporter sur décision unanime des juges pour continuer sa folle série d’invincibilité (24-0).

Une performance historique qui lui permet de devenir le tout premier français champion du ONE Championship, l’une des plus grandes organisations au monde de kickboxing.

«Au moment même où je battrai Regian Eersel, ma vie changera, principalement en Asie, avait-il annoncé avant son combat à RMC. Je deviendrai une superstar. Mais ce n'est pas ce statut qui m'intéresse principalement. Ce que je veux, c'est briller sportivement et la reconnaissance de mes proches et de la France. C'est ça qui me fait vibrer.»

Âgé de 25 ans, le Parisien avait d’abord commencé par la savate boxe française avant de devenir champion du Kick Boxing Grand Prix et du MuayThai Grand Prix. Désormais, à lui de défendre comme il se doit son nouveau statut planétaire et pourquoi pas le voir combattre en France un jour.