Ligue 1 : Brest conforte sa deuxième place, le PSG accroché par Clermont, Lille enfonce l'OM… ce qu'il faut retenir de la 28e journée

Entre la victoire spectaculaire de Brest contre Metz, les matchs nuls du PSG et Lens, respectivement contre Clermont et Le Havre, et la défaite de l'OM à Lille, voici ce qu'il faut retenir de la 28e journée de Ligue 1 avant les matchs de ce dimanche.

Lille-Marseille : 3-1

Lille a entretenu sa belle dynamique en battant à domicile l’OM (3-1) vendredi. Jonathan David a transformé un pénalty (52e), inscrivant son 16e but en championnat, Rémy Cabella a doublé la mise (71e). Les Phocéens avaient réduit la marque sur un csc d’Ismaily (81e). Gabriel Gudmundsson a conclu la marque avec un troisième but lillois (84e). Si tout va bien pour le Losc qui a enchaîné un cinquième match sans défaite pour reprendre provisoirement la troisième place (49 points), Marseille replonge totalement avec une troisième défaite consécutive en championnat. Lille se rendre jeudi à Birmingham pour affronter Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Marseille ira à Lisbonne pour affronter le Benfica en quart de la Ligue Europa.

Lens-Le Havre : 1-1

Lens a perdu beaucoup de terrain dans la course à la Ligue des champions en étant surpris à domicile par Le Havre (1-1). Les Sang et Or ont ouvert le score sur un lob de Przemyslaw Frankowski, mais les Normands ont égalisé sur un penalty de l'Américain Emmanuel Sabbi. Les Havrais redressent un peu la tête après deux défaites contre des concurrents pour le maintien, Clermont (2-1) et Montpellier (2-0) et prennent deux longueurs d'avance sur Lorient.

PSG-Clermont : 1-1

Le PSG a concédé un nul à domicile contre le dernier de Ligue 1 Clermont (1-1), samedi. Une fausse note à quatre jours de son quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone… même si Luis Enrique avait largement fait tourner son équipe en vue du match contre les Catalans. Les Parisiens se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu par un but de Habib Keita (32e), à la suite d'une erreur de Milan Skriniar. Gonçalo Ramos, titulaire, a égalisé pour le club de la capitale à cinq minutes de la fin du match (85e). A noter que lors de ce match, Marquinhos a égalé le record du nombre de rencontres jouées avec le PSG (435), co-détenu par Jean-Marc Pilorget.

Brest-Metz : 4-3

Brest conforte sa deuxième place en Ligue 1 après sa victoire contre Metz (4-3) dimanche pour la 28e journée et se rapproche d'une qualification en Ligue des champions. Les Bretons, qui ont déroulé pendant une heure de jeu après avoir concédé l’ouverture du score, se sont fait peur quand les Messins sont revenus de 4-1 à 4-3 en fin de match mais comptent désormais quatre points d'avance sur Lille en attendant le match de Monaco (17h05).

Montpellier-Lorient : 15h

Toulouse-Strasbourg : 15h

Reims-Nice : 15h

Monaco-Rennes : 17h05

Nantes-Lyon : 20h45