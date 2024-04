Voici les 5 sports les plus aimés par les Français

Un sondage réalisé par l'institut Statista a révélé les sports les plus aimés et suivis par les Français.

Terre natale de champions dans de nombreuses disciplines, la France est un pays qui vit régulièrement au rythme des événements sportifs en tout genre. Si des sportifs français rencontrent un succès indéniable, certains sports semblent être plus suivis et appréciés à travers l’Hexagone.

En mai dernier, à un peu plus d’un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, Statista a révélé, dans une enquête, la liste des sports les plus suivis et appréciés par les Français. Voici les cinq sports les plus populaires auprès de la population française.

Football

Sport le plus populaire au monde, le football domine largement le classement, avec près de 72 % des sondés qui ont déclaré suivre des compétitions professionnelles de football. Première fédération sportive de France avec 2,3 millions de licenciés en 2023, le football est plus que jamais le sport préféré des Français dans l’Hexagone.

Tennis

Pratiqué par plus d’un million de licenciés en France et représenté par de nombreuses stars comme Novak Djokovic, Daniil Medvedev ou encore Jannik Sinner, le tennis est également un sport apprécié par de nombreux Français. Selon les données de Statista, 36 % des sondés ont confié apprécier le tennis professionnel.

Rugby

Représenté en France par Antoine Dupont et Romain Ntamack, le rugby est le troisième sport préféré des Français, avec 33 % des sondés qui ont déclaré suivre des compétitions ou équipes de rugby. Malgré l’absence de titre de champion du monde, le rugby reste un sport apprécié en France, notamment dans le sud du pays.

Basketball

Le basketball figure en 4e position des sports les plus suivis d’après les résultats obtenus par Statista. Avec plusieurs compétitions majeures comme la NBA ou l’Euroligue et la présence de stars telles que LeBron James, Kevin Durant ou encore le jeune prodige français Victor Wembanyama, le basketball serait suivi par 29 % des Français sondés.

Cyclisme

Terre de nombreuses légendes du cyclisme et de courses mythiques, la France porte toujours le cyclisme dans son cœur. Avec 28 % de Français sondés qui déclarent apprécier et suivre ce sport, le cyclisme est en cinquième position du classement réalisé grâce aux données de Statista.