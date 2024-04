Ligue des champions : le PSG renversé par Barcelone (2-3) et dos au mur avant le match retour

Mené au score puis devant au tableau d’affichage, le PSG a été battu, ce mercredi, par le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3) et jouera sa qualification dans une semaine en Catalogne. Avec l’obligation de s’imposer.

Un exploit ou la porte. Voilà ce qui attendra le PSG dans moins d’une semaine du côté de Barcelone. Et le club de la capitale peut presque s’en prendre qu’à lui-même de se retrouver dans cette situation pour le moins inconfortable après son revers, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). En cause notamment ses errances défensives, incarnées par Lucas Beraldo et Gianluigi Donnarumma, qui ont mis un terme brutal à sa série d’invincibilité depuis le début du mois de novembre.

Kylian Mbappé n'a pas pesé

Si les Parisiens sont parfaitement entrés dans la rencontre, ils ont peu à peu lever le pied et le club catalan a multiplié les occasions avant de parvenir à ouvrir le score. Raphinha a profité d’une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma sur un centre de Lamine Yamal pour envoyer le ballon au fond des filets (37e). Mais, à la pause, Luis Enrique a revu sa copie avec notamment l’entrée en jeu de Bradley Barcola à la place de Marco Ascensio et la réaction de ses joueurs ne s’est pas fait attendre.

En à peine deux minutes, les coéquipiers de Marquinhos ont tout renversé avec une frappe surpuissante d’Ousmane Dembélé sous la barre transversale (48e) et un tir croisé à ras de terre de Vitinha (50e). Complétement transfigurés, ils ont eu d’autres occasions pour aggraver le score face à des Blaugrana perdus sur la pelouse d’un Parc des Princes en ébullition. Mais alors qu’ils n’ont pas réussi à faire le break, avec Bradley Barcola qui a vu son tir s’écraser sur la barre (55e), le Barça a recollé au score grâce à une reprise Raphinha, à la réception d’un centre parfait de Pedri (60e).

LE PSG S'INCLINE EN 1/4 DE FINALE ALLER DE LIGUE DES CHAMPIONS FACE AU FC BARCELONE !





Et la formation espagnole, hyper réaliste, a arraché la victoire par l’intermédiaire d’Andreas Christensen (77e), laissé seul dans les six mètres pour placer sa tête et tromper une Gianluigi Donnarumma apathique sur sa ligne. Dans le dernier quart d’heure, le PSG a tenté de décrocher l’égalisation, mais il a manqué de ressources et affiché certaines de ses limites déjà entrevues cette saison. Et il n’a pas été aidé non plus par Kylian Mbappé, qui n’a pas pesé sur cette rencontre.

L’attaquant français et les Parisiens ont désormais une semaine pour préparer le match retour au stade olympique de Barcelone, où ils seront dans l’obligation de s’imposer pour espérer s’immiscer dans le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Et gagner en Espagne, ils l’ont déjà fait le 5 mars dernier à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad. A eux de le refaire. Reste à savoir s'ils en ont les moyens.