Ligue des champions : les improbables prédictions d’une intelligence artificielle sur les futurs vainqueurs

Une intelligence artificielle a prédit les futurs vainqueurs de la Ligue des champions jusqu’en 2103, avec parfois des lauréats pour le moins improbables.

Le FC Barcelone vainqueur de la Ligue des champions en juin prochain ? C’est en tout cas la prédiction d’une intelligence artificielle, qui aurait prédit les futurs lauréats de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe jusqu’en 2103. A en croire cette IA, dont les prédictions ont été très largement commentés sur les réseaux sociaux, le Barça sera sacré pour la 6e fois de son histoire le 1er juin prochain à Wembley et succédera à Manchester City. Le club catalan, opposé au PSG en quart de finale, est pourtant loin d’être favori de la compétition cette saison. Cela signifie que cette année ne serait pas encore la bonne pour Paris.

AI have predicted the Champions League winners until 2103. pic.twitter.com/Y1Mt2CKOH0 — Footy Humour (@FootyHumour) April 9, 2024

Le club de la capitale devrait attendre jusqu’en 2033 pour soulever sa première Coupe aux grandes oreilles avant d’en conquérir trois autres en 2070, 2072 et 2093. Et ce n’est pas le seul club français à être un potentiel vainqueur puisque Lyon est annoncé comme vainqueur de la Ligue des champions en 2071. Il n’y a en revanche pas de traces de l’OM, seul club français à avoir remporté la Ligue des champions (1993).

Ces prédictions comportent des clubs pour le moins improbables avec notamment le Sporting Portugal, annoncé vainqueur en 2035, Wolverhampton en 2042, Nottingham Forest en 2049 et 2064, le Torino en 2052, Malmö en 2056, Ferencvaros en 2057, Alavés en 2085 ou encore le Sheriff Tiraspol en 2086 et Brentford l’année suivante.

Et preuve que ces prédictions sont à prendre avec beaucoup de recul et de précaution, l’intelligence artificielle a annoncé une victoire de Manchester United l’année prochaine. Mais le club anglais occupe seulement la 6e place de la Premier League, à dix points de Tottenham (4e) et a très peu de chances de se qualifier pour la C1, qui connaitra un changement de format la saison prochaine.