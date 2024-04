Affaire Dani Alves : le Brésilien a remboursé les 150.000 euros prêtés par le père de Neymar

L'avocate de l'ancien footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en Espagne, a déclaré ce mercredi qu'il avait remboursé les 150.000 euros prêtés par le père de Neymar pour l'aider à payer sa défense.

Une somme colossale. Ce mercredi, l'avocate de Dani Alves a annoncé que l'ex-footballeur brésilien avait remboursé les 150.000 euros que le père de Neymar lui avait prêté. En janvier dernier, il avait déclaré avoir aidé financièrement Dani Alves pour payer sa défense. Une décision très critiquée au Brésil.

Depuis, l'ancien footballeur du PSG et du FC Barcelone a été condamné fin janvier dernier à 4 ans et demi de prison pour viol. Après avoir fait appel de cette décision, il avait payé sa caution fixée à 1 million d'euros et était sorti de cellule le 25 mars dernier. Si on ne sait pas à quoi ont servi les 150.000 euros prêtés, le père de Neymar a nié que lui, son fils ou sa famille avaient payé la caution.

Pour rappel, Dani Alves a été reconnu coupable de viol sur une femme dans une boîte de nuit barcelonaise fin 2022. En attendant son procès en appel, le Brésilien a l'obligation de rester sur le territoire espagnol.