Coupes d’Europe : l’Olympique de Marseille et Lille battus au match aller

L’Olympique de Marseille et Lille se sont respectivement inclinés contre le Benfica Lisbonne (2-1) en Ligue Europa, et contre Aston Villa (2-1) en Ligue Europa Conférence, ce jeudi 11 avril.

Une semaine à oublier pour les clubs français en Coupes d'Europe. Au lendemain de la surprenante défaite du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (3-2) en Ligue des Champions, l'OM et le LOSC n'ont pas fait mieux en s'inclinant respectivement en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, ce jeudi 11 avril.

OM-Benfica : 2-1

Devant un Vélodrome en fusion pour ce quart de finale de C3, les hommes de Jean-Louis Gasset ont rapidement été dominés dans les débats, avant d'être punis par un but de Rafa Silva (1-0, 16e).

Au retour des vestiaires, l'ancien Parisien Angel Di Maria s'est offert le but du break (2-0, 52e), avant de voir Pierre-Emerick Aubameyang réduire la marque un quart d'heure plus tard (2-1, 67e), avec un but synonyme d'espoir pour le match retour, qui aura lieu à l'Estádio da Luz, le jeudi 18 avril.

90’ | #SLBOM





!





Nos Olympiens s’inclinent dans cette première manche face à Benfica.





Rien n’est joué, on se donne rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome pour tenter de renverser la vapeur tous ensemble ! pic.twitter.com/Um2Pib1P2a — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 11, 2024

Aston Villa-LOSC : 2-1

Opposés à l'une des meilleures équipes de Premier League cette saison, les Lillois ont connu un scénario similaire à celui des Olympiens en encaissant rapidement un but, par l'intermédiaire d'Ollie Watkins (1-0, 13e). Malgré une bonne volonté, les Dogues n'ont pas été récompensés et ont même été punis dès la reprise de la seconde période par un second but des Vilans, signé John McGinn (2-0, 56e).

C'est en fin de match que les hommes de Paulo Fonseca ont pu sauver les meubles avec une réduction de l'écart par Bafode Diakité (2-1, 84e). Tout reste à faire pour le LOSC, avec un match retour devant le public du stade Pierre-Mauroy.

C’est terminé, les Dogues s’inclinent d’un but à Birmingham.





Il faudra s’imposer jeudi prochain au Stade Pierre Mauroy pour se qualifier



#AVFCLOSC 2-1 I 90' — LOSC (@losclive) April 11, 2024

Les résultats de la soirée

Ligue Europa

AC Milan-AS Rome : 0-1

Bayer Leverkusen-West Ham : 2-0

Benfica Lisbonne-OM : 2-1



Liverpool-Atalanta : 0-3

Ligue Europa Conférence

Olympiakos-Fenerbahce : 3-2



Viktoria Plzen-Fiorentina : 0-0

Aston Villa-LOSC : 2-1

Club Brugge-PAOK : 1-0