«Tout est encore ouvert» : les réactions de Luis Enrique et des Parisiens après la défaite du PSG contre Barcelone

Malgré la défaite du PSG contre le FC Barcelone, ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3), Luis Enrique et ses joueurs se veulent confiants avant le match retour la semaine prochaine en Catalogne.

Luis Enrique

«Ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais on a fait un très bon match contre un très bon adversaire. On s’est compliqué le match en concédant le premier but. Leur milieu tenait bien le ballon. On a réussi à renverser le match, on a eu deux poteaux pour mener 3-1. Tout est encore ouvert, on va aller à Barcelone avec beaucoup d’envie. Ce sera comme une finale. J’ai confiance en l’équipe.»

Marquinhos

«Je ne pense pas que ce résultat soit logique. On a eu des difficultés face à une équipe de très haut niveau. Ceux qui pensaient que ça serait un match facile ne connaissent pas bien cette équipe de Barcelone. Ça a été un peu trop ouvert, on a joué très haut. Ils ont cherché Robert Lewandowski pour casser les lignes, et c’est comme ça qu’ils nous ont mis en difficulté. Sur une passe facile, ils arrivaient à casser toute une ligne de pression. On a eu de bons moments en seconde période, mais les détails font la différence, comme ce but sur corner (Andreas Christensen, 77e). On ne peut pas l’accepter, en vue du match retour (mardi 16 avril). Il n’y a pas le choix, il faudra aller chercher la victoire là-bas.»

Nuno Mendes

«Je pense que l’équipe a fait un bon match, on a réussi à faire ce qu’on voulait faire. Malheureusement, on a perdu, mais ce n’est pas fini, il y a un match retour. On a un peu déconnecté à la fin et c’est là qu’ils ont marqué. Il faut continuer, on a une semaine pour travailler. Je pense que l’équipe est bien. Ce n’est pas fini, on a un match pour renverser la tendance et c’est ce qu’on va faire.»