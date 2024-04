Football : Metz se donne de l'air, Rennes battu par Toulouse, les matchs du PSG, de l'OM et Lille décalés…ce qu’il faut savoir de la 29e journée

Alors que la 29e journée de Ligue 1 s’étire du vendredi 12 au mercredi 24 avril avec les matchs des clubs européens (PSG, Lille, OM) décalés, voici ce qu’il faut retenir des rencontres déjà disputées.

Metz-Lens : 2-1

Grâce à deux buts de son attaquant géorgien Georges Mikautadze (34e, 45e+3), Metz s'est donné un peu d'air dans le bas du classement de la Ligue 1 en dominant Lens (2-1), qui voit la Ligue des champions un peu plus s'éloigner, vendredi en ouverture de la 29e journée. Les Messins, qui restaient sur quatre défaites à domicile, reviennent grâce à ce succès dans leur stade Saint-Symphorien chaud bouillant à la hauteur de l'actuel barragiste Lorient (26 pts). Les Lensois, qui avaient mis le premier but grâce à Florian Sotoca qui a marqué sur penalty (13e), restent collés à la sixième place et voient irrémédiablement s'éloigner la perspective de jouer la C1 pour la deuxième année consécutive.

Strasbourg-Reims : 3-1

Reims s’est complètement «saboté». Alors que les Rémois espèrent toujours se qualifier pour l’Europe, ils se sont inclinés à Strasbourg (3-1). Pourtant, ils avaient ouvert le score dès la 8e minute grâce à son attaquant japonais Keito Nakamura, servi par son compatriote Junya Ito. Mais ils ont ensuite concédé un penalty en toute fin de première période, transformé par Kevin Gameiro pour le 101e but de sa carrière en Ligue 1 (44e). Ils ont ensuite terminé à 10 après l’expulsion d’Amadou Koné et Strasbourg en a profité. À la réception d'un coup franc, Abakar Sylla a donné l'avantage aux siens (50e) et Moïse Sahi Dion a corsé l'addition dans le temps additionnel (90e+3). C'est le quatrième match sans défaite du RC Strasbourg, 12e du classement, qui laisse ainsi Lorient, actuel barragiste, à 10 points, à cinq journées de la fin du championnat, et se rapproche du maintien en Ligue 1.

Rennes-Toulouse : 1-2

Défait à domicile par Toulouse (2-1), Rennes a enregistré son quatrième revers consécutif, le troisième en Ligue 1, samedi. Les Rennais avaient l'occasion de se rapprocher des places européennes en cas de victoire à domicile sur le Téfécé. Si Désiré Doué a ouvert le score après un magnifique raid solitaire (20e), les Haut-garonnais ont renversé la partie deux minutes plus tard grâce à une frappe de Christian Casseres (22e) et un but de Moussa Diarra à la demi-heure de jeu (32e). Les Bretons restent 9e avec 39 points, sous la menace désormais de Lyon (38 pts) qui joue ce dimanche (20h45) contre Brest (2e). Toulouse est onzième et presque assuré du maintien en Ligue 1.

Le Havre-Nantes : 13h

Clermont-Montpellier : 15h

Lyon-Brest : 20h45

mercredi 24 avril

Le PSG, Lille et l'OM, tous les trois européens (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence), joueront leur match le mercredi 24 avril pour préparer leur retour de Coupes d'Europe (mardi 16 et jeudi 18 avril).

Lorient-PSG : 19h

Monaco-Lille : 19h

OM-Nice : 21h